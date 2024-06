Els Jesuïtes reconeixen que van tapar els abusos a menors d'un sacerdot enviat a Bolívia després de ser condemnat

Els Jesuïtes reconeixen una gestió "nefasta" en tapar els abusos sexuals a menors del sacerdot Lluís Tó quan va ser enviat a Bolívia. El jesuïta va ser condemnat per aquest motiu l'any 1992 i destinat al país andí, on va morir l'any 2017. I és que allà va seguir en contacte amb menors i va continuar el patró de pederasta amb impunitat.

Tot plegat ho recullen els documents d'una investigació conjunta entre TV3 i El Periódico. Es tracta de cartes, faxos i correus electrònics que sacerdots i responsables catalans van intercanviar amb els de Bolívia. Segons ha transcendit en la investigació d'aquests documents, els Jesuïtes catalans en tenien coneixement.

El delegat de l'orde a Catalunya, Pau Vidal, ja havia explicat just fa un mes que els jesuïtes reconeixien que des de l'any 1968 tenien constància que Lluís Tó era un abusador. Ho va dir després de l'estrena del documental La fugida. "És un exemple paradigmàtic d'una gestió no només ineficient, sinó nefasta de com els abusos es tapaven, se silenciaven, i l'únic que s'intentava fer és veure si es podia recuperar la persona", ha dit ara als citats mitjans.

Per a Vidal, la descoberta "posa llum sobre una manera de procedir que col·locava l'abusador en el centre i no tenia en compte de cap manera la víctima". El responsable considera "inexplicable" que durant dècades no es fes res per impedir que el jesuïta seguis abundant de menors a Bolívia. "El compromís per esclarir el passat és ferm", insisteix, assegurant que col·laboren amb la justícia en tots els processos oberts, tot i reconèixer dificultats internes i externes.

Vidal remarca la "cultura del silenci" que encara preval en alguns membres de la congregació: "Hi ha persones que segueixen mirant a una altra banda i n'hi ha que no entenen la gravetat d'aquests fets", ha dit. "Sovint lamento la lentitud amb la qual les institucions, i en concret la Companyia de Jesús, aborden els canvis; alhora també reconec que les situacions complexes tampoc tenen solucions fàcils", ha afegit.

Partidari de confrontar responsables amb víctimes

Vidal també ha assegurat que "confrontaria amb testimonis de víctimes" als antics responsables de l'orde ara acusats per la Fiscalia boliviana d'encobrir pederastes. "En el moment que tu escoltes una víctima, una persona abusada, prens consciència de la gravetat dels fets, de la importància d'aturar-ho i assegurar que no torni a passar", sosté.

Insisteix que durant dècades no comprenien que aquests fets tinguessin conseqüències greus i que "la gent no considerava que això fos un delicte, tot i que jurídicament ho fos". Vidal també assenyala que des d'aquesta comunitat religiosa es vol que totes les víctimes acudeixin a la justícia ordinària i denunciïn els abusos, per posar llum i trencar amb la cultura del silenci.