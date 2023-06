La Síndica de Greuges obre una investigació pels abusos sexuals als Jesuïtes de Casp 

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha obert una investigació pels abusos sexuals als Jesuïtes de Casp de Barcelona, després que múltiples exalumnes presentesin denúncies contra membres de la congregació que havien exercit com a professors entre la dècada dels 70 i els 2000.

En un comunicat, la síndica ha remarcat que el col·legi no va actuar davant una denúncia a un dels jesuïtes i que només el va apartar l'any 2005, així com també ha reclamat informació al Consorci d'Educació de Barcelona i a la congregació titular del centre per saber què s'està duent a terme per aclarir els fets, per escoltar les víctimes i per descobrir si hi ha més casos. Exigeix, també, conèixer els resultats de les polítiques aplicades per reparar el mal a les persones afectades i evitar que es repeteixin.

Les reivindicacions de l'antic alumnat

Paral·lelament, la sindicatura s'ha posat en contacte amb l'Associació d'Antics Alumnes de Casp i amb el conjunt d'exalumnes que s'han mobilitzat aquestes setmanes i que han tret a la llum diversos noms, com els dels sacerdots Francesc Peris i Francesc Roma.

La síndica alerta que encara hi ha casos ocults o que no s'han abordat correctament

A finals de maig més de 200 antics estudiants van firmar una carta adreçada al col·legi on exigien la condemna pública de Peris, acusat de cometre abusos sexuals a menors a Barcelona i a Bolívia durant els anys 70.

La síndica ha expressat la seva preocupació perquè, malgrat que la ciutadania sigui més conscient d'aquesta problemàtica, encara hi ha molts casos ocults o que no s'han abordat correctament des de les institucions.

Mesures preventives i reparadores

L'any 2019, arran dels casos que van afectar diverses ordres religioses, la Sindicatura de Greuges va crear una comissió per reparar i prevenir abusos sexuals en escoles vinculades a l'Església. Ara, amb aquesta nova investigació i treballant colze a colze amb el Defensor del Poble, es valora la possibilitat de reactivar-la.

El mateix Defensor del Poble ja va liderar una comissió assessora encarregada d'estudiar i elaborar un informe sobre els abusos sexuals de religiosos, aprovada pel Congrés dels Diputats el març de 2022.

L'acció dels Jesuïtes

Per la seva part, el delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya i president del patronat de la Fundació Jesuïtes Educació, Enric Puiggròs, ha anunciat aquest dimecres que la congregació ha decidit recórrer al bufet d'advocats Roca Junyent i a una associació externa per investigar els abusos i per mediar amb les víctimes.

Puiggròs s'ha disculpat en nom de la institució, ha reconegut que cal "fer un pas més" per "clarificar" la informació i les responsabilitats que se'n derivin i ha explicat que descarten presentar-se com a acusació particular en casos judicialitzats.