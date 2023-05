Blanquerna acomiada el professor denunciat per assetjament sexual

La facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL ha decidit finalment acomiadar el professor acusat per diverses alumnes d'assetjament sexual. Aquest docent ja va ser denunciat el setembre de 2022 i se'l va suspendre de sou i feina. La setmana passada, després que apareguessin nous casos, el centre universitari va tornar-lo a apartar com a mesura cautelar.

Segons explica en un comunicat que signa la directora general de la facultat, Giorgia Miotto, la comissió que ha investigat les quatre denúncies que pesaven sobre el professor ha conclòs que "els fets han estat qualificats de molt greus". El Conveni Col·lectiu de l'entitat estipula que en casos d'aquesta mena procedeix acomiadar l'implicat.

Pressió dels alumnes

Dimarts, mig centenar d'alumnes de la Facultat es van concentrar davant de l'entrada principal de l'edifici per mostrar suport a les víctimes del professor acusat. La protesta, organitzada pels delegats del centre, tenia com a objectiu "protegir els alumnes de futurs casos d'assetjament". "Han de confiar en la institució, perquè estem actuant de la manera més rigorosa possible", va assegurar el degà, Josep Lluís Micó.

La Facultat també ha anunciat que crearà un Punt Lila físic i un digital per informar i sensibilitzar sobre les agressions i el ciberassetjament i on es donaran a conèixer les mesures de prevenció adoptades. La Comissió pel Punt Lila va reunir-se dilluns i va acordar incorporar els estudiants en les seves posteriors reunions per seguir avançant en la visibilització del protocol en cas d'assetjament.