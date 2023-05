La Blanquerna rep una nova denúncia per assetjament sexual contra el professor que va ser apartat dimecres passat

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha informat que la mediadora encarregada del compliment del protocol contra l'assetjament sexual ha rebut una nova denúncia contra el professor que ja va ser denunciat i apartat dimecres passat. Ho han explicat fonts del centre universitari que han indicat que el nou cas s'ha registrat aquest dilluns.

El docent ja havia estat denunciat el setembre de 2022

Aquest docent ja va ser denunciat el setembre de 2022 i ja va complir una sanció en relació amb els fets. La setmana passada, després que apareguessin nous casos d'assetjament sexual, el centre universitari va tornar-lo a apartar com a mesura cautelar.

La Facultat també ha anunciat que crearà un Punt Lila físic i un digital per informar i sensibilitzar sobre les agressions i el ciberassetjament i on es donaran a conèixer les mesures de prevenció adoptades. La Comissió pel Punt Lila va reunir-se dilluns i va acordar incorporar els estudiants en les seves posteriors reunions per seguir avançant en la visibilització del protocol en cas d'assetjament.

El Punt Lila digital i físic també inclourà el contacte de les persones responsables del mateix. Aquests espais garantiran la confidencialitat de les preguntes, denúncies o qualsevol demanda d'informació que rebin per part dels estudiants afectats. Els Punts Lila es posen en marxa en col·laboració amb el Pacte d'Estat de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.