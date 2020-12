Felip VI passarà de puntetes sobre els escàndols del rei emèrit al seu discurs nadalenc

El creixent qüestionament de la monarquia i la fugida de l'Estat espanyol del rei emèrit pels seus escàndols econòmics han fet que enguany s'esperi amb especial atenció el tradicional discurs nadalenc de Felip VI, encara que tot apunta al fet que no cobrirà les expectatives. Segons fonts consultades, Felip VI té en el seu últim esborrany del discurs un missatge més centrat en donar ànims pels estralls que ha causat la pandèmia; a apel·lar a un missatge de concòrdia i de menor crispació social i política; i a defensar i ratificar la unitat d'Espanya i a la institució monàrquica com a símbol d'aquesta unitat.

Felip VI apel·larà a la concòrdia i a una menor crispació social i política

Si de cas, segons les citades fonts, passarà de puntetes pels escàndols que afecten el seu pare i, fins i tot, indirectament, podria fer alguna referència a la carta que li van enviar un grup de militars a la reserva denunciant que estava en risc la unitat nacional. Però, en principi, no eludirà cap d'aquests temes encara que els esmenti tangencialment i calgui "interpretar" les seves paraules. El més probable és que generalitzi en contra de la corrupció o emfatitzi la necessitat de l'exemplaritat en els comportaments públics.



El contingut final del discurs el porten treballant diversos dies la Casa Reial amb la presidència del Govern espanyol, i tenen coneixement del mateix el propi president, Pedro Sánchez; el seu cap de Gabinet, Iván Redondo; i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La part del Govern espanyol representada per Unidas Podemos n'ha quedat al marge.

Defensar l'actual model d'Estat

El discurs, no obstant això, s'ha plantejat amb contingut per a fer arribar un missatge important del cap d'Estat a un país que ho està passant francament malament, i s'està mesurant cada frase, segons les fonts citades. I, en aquest sentit, es busca "un missatge d'ànim i tranquil·litzador".



Però, a més, es tractarà de defensar també la institució monàrquica com a símbol de la unitat de l'Estat, incidint en la idea ja expressada per Pedro Sánchez que "comportaments individuals" no han de danyar la pròpia institució. L'objectiu és continuar apostant per l'actual model d'Estat.



Al PSOE es confia que el rei estarà a l'altura i marcarà clarament el seu paper i la seva labor com a cap de l'Estat. El mateix Pedro Sánchez ja va anunciar que el seu partit seguirà en la defensa de la monarquia parlamentària com a model d'Estat, més enllà de les posicions dels seus socis de Govern.

A Unidas Podemos es resta importància al fet que el rei faci una al·lusió, més o menys velada o no, a la situació del seu pare, perquè al partit morat es considera que els fets parlen per si sols, i que el rei emèrit porta mesos fugit fora d'Espanya i implicat en investigacions per diversos escàndols econòmics.



Però, a més, el partit de Pablo Iglesias tampoc concedeix legitimitat al rei perquè faci un discurs entorn de la concòrdia i en contra de la crispació sense concretar els qui la fomenten -per a Unidas Podemos el focus està en les sigles de PP i Vox- o apel·lar a la unitat d'Espanya sense més, obviant les realitats que se senten i viuen en altres zones del país.

No obstant això, Unidas Podemos resta aquesta legitimitat al cap de l'Estat en totes les seves actuacions fins que no sigui triat democràticament pels ciutadans, una reivindicació de la qual fa bandera el partit morat. Per això, concedeix una transcendència relativa a aquest discurs.



Davant aquestes expectatives prèvies dels dos socis de Govern entorn del discurs del rei, tot fa preveure que tornarà a visualitzar-se les grans diferències que existeixen entre totes dues formacions entorn d'aquest assumpte, i que hi haurà valoracions molt diferents de la intervenció de Felip VI l'endemà.