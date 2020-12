Joan Carles I paga a Hisenda 678.000 euros per a regularitzar la seva situació

El rei emèrit Joan Carles I ha presentat davant l'Agència Tributària una declaració sense requeriment previ, de la qual ha resultat un deute tributari, ja satisfet, per import de 678.393,72 euros incloent interessos i recàrrecs, segons un comunicat emès pel seu advocat, Javier Sánchez Junco.

El pagament està vinculat a les targetes 'black' de què s'hauria beneficiat tant l'emèrit com diversos dels seus familiars

Després de pagar a Hisenda per les targetes opaques –les anomenades black– el rei emèrit afirma en un comunicat el seu ànim de cooperar amb la Fiscalia. "En qualsevol cas, S. M. el Rei Sr. Joan Carles, continua, com sempre ho ha estat, a la disposició del Ministeri Fiscal per a qualsevol tràmit o actuació que consideri oportú", afegeix el breu comunicat.



La presentació d'aquesta declaració per Joan Carles I per a regularitzar la seva situació fiscal, quatre mesos després de la seva fugida de l'Estat espanyol, està relacionada amb l'ús de targetes bancàries de les quals s'haurien beneficiat tant l'emèrit com alguns dels seus familiars, provinents de fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause.

Aquest assumpte està sent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem en unes diligències en les quals també col·labora el fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón. Aquesta línia de recerca sobre despeses realitzades amb efectiu i que no havien estat declarades a Hisenda s'uneix a les altres dues ja obertes al rei emèrit, la primera per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i que previsiblement serà arxivada per no trobar-se indicis que es puguin perseguir respecte de l'excap de l'Estat, aforat davant del Tribunal Suprem.



Les terceres diligències obertes respecte a Joan Carles I, revelades per la pròpia fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, van sortir d'una informació procedent de la "intel·ligència financera" (el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals). Es tractaria de conductes realitzades en un espai temporal encara per delimitar i que inicialment podrien incórrer en blanqueig de capitals dels quals podrien derivar-se delictes fiscals. Segons aquest avís, Joan Carles I tindria gairebé 10 milions d'euros en un compte actiu a l'illa de Jersey que hauria intentat moure recentment. S'investiga per això l'existència d'un trust en el qual figura l'emèrit com a beneficiari i que es nodreix de fons d'un altre vehicle financer similar a les Illes del Canal, constituït a la dècada dels anys 90.