El feminisme tornarà a omplir els carrers: tots els detalls de les principals convocatòries del 8-M a Catalunya

El feminisme torna als carrers de les principals ciutats de Catalunya. Aquest dimecres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, els diferents col·lectius feministes catalans han convocat diverses manifestacions arreu del territori per denunciar la violència contra les dones. Les mobilitzacions coincidiran tant amb l'aturada estudiantil com amb la gran vaga feminista del 8-M, convocada per la CGT, i que vol posar de manifest, un cop més, la discriminació i precarietat de les dones en l'àmbit laboral.

S'espera que la manifestació del 8-M de Barcelona sigui la més multitudinària. També s'han convocat mobilitzacions feministes a Tarragona, Granollers, Tortosa, Lleida i Girona, entre d'altres municipis. Algunes ciutats han organitzat actes el dia previ a la gran jornada reivindicativa. T'expliquem tots els detalls.

"Les dones movem el món, ara l’aturarem!"

La principal manifestació a Barcelona l'ha convocat l'Assemblea 8-M sota el lema "Contra el sistema cishetero patriarcal, racista i classista. Les dones movem el món, ara l'aturarem!". Serà el dimecres a partir de les 18:30 hores i sortirà de la plaça de la Universitat. L'onada morada passarà per la Gran Via fins al Passeig de Sant Joan, on baixarà fins a Arc de Triomf i acabarà a les portes del parc de la Ciutadella. En aquest darrer punt, se celebrarà l'acte final de la protesta i es llegirà un manifest.

Durant el matí, a les 12:00 hores, i en el mateix punt de partida que l'anterior, el Sindicat d'Estudiants ha convocat una altra mobilització feminista. Aquesta recorrerà el carrer de Pelai, la plaça de Catalunya, el carrer de Fontanella, la Via Laietana, el carrer de Jaume I i la plaça de Sant Jaume.

El dia abans de la jornada reivindicativa, el Sindicat d'Estudiants també ha organitzat una mobilització nocturna que tindrà una "acció sorpresa". La convocatoria és dimarts a les 19:00 hores a l'estació de metro de Maria Cristina.



A Granollers (Vallès Oriental), el col·lectiu Granollers Feminista ha organitzat un seguit d'actes amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La jornada reivindicativa començarà a les 10:000 amb un esmorzar amb les treballadores de l'àmbit sociosanitari. A les 12:00 hores, tindrà lloc una taula rodona sobre els reptes del moviment feminista. A les 14:00 hores, hi haurà un dinar popular i un taller de pancartes, i finalment a les 18:30 hores, se celebrarà una gran manifestació feminista a la plaça de la Porxada.

A Sabadell (Vallès Occidental), el col·lectiu Justa Revolta, juntament amb el Comité Feminista de Sabadell, ha convocat una manifestació que sortirà des de la plaça de la Creu de Barberà a les 18:30 hores.

El Camp de Tarragona i l'Ebre es mobilitzen

Els col·lectius feministes del Camp de Tarragona també han organitzat una jornada reivindicativa amb diferents actes i mobilitzacions per tot el territori. A Tarragona capital, l'eix central de la programació d'aquest dimecres serà la manifestació unitària organitzada per la Plataforma 8M Camp, que tindrà lloc a les 12:00 hores a la plaça Tarraco. Abans, sobre les 11:30 hores, es llegirà un manifest.

Serà un dia d'actes i homenatges, entre els quals destaquen la inauguració d'una exposició sobre Nativitat Yarza, la primera alcaldessa escollida democràticament a Barcelona el 1934, a les 11:00 hores, i un dinar popular, organitzat per l'Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes de Pere Martell.



La programació continuarà passat el 8-M amb l'acte d'entrega dels punts de llibre Dones Tarragonines. La presentació tindrà lloc el dijous al Centre Cultural Antic Ajuntament. Les dones reconegudes d'enguany són Roser Vidal Font, Viviana de Salvador Deop i Ascensión Callejero Sebastiá.

A Reus, la principal concentració serà a les 17:00 hores a la plaça de la Dona Treballadora, on el sindicat CCOO llegirà un manifest. A les 18:30 hores, al vestíbul del Centre de Lectura s'inaugurarà l'exposició Dones del Centre de Lectura (1921-1975). A les 18:00 hores hi haurà un berenar combatiu davant dels jutjats de Reus.

A Tortosa, l'Assamblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre tornarà a reivindicar la igualtat entre tots els gèneres sota el lema "Sense feminisme no hi ha futur". L'acte central del dia serà una manifestació que començarà a les 19:00 hores amb la lectura d'un manifest a la plaça Barcelona. "Davant l'auge de l'extrema dreta, defensem que el feminisme és el camí organitzat per transformar el present per poder tenir un futur digne", reivindica l'entitat.



Jornada reivindicativa a Lleida

A Lleida, institucions i col·lectius feministes han impulsat per separat un seguit d'actes amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A les 12:00 hores, a la plaça Blas Infante, tindrà lloc l'acte institucional, on es llegirà un manifest. Prèviament, a la façana de la seu del Consell Comarcal es farà, com és habitual, la penjada d'una lona lila.

Per la seva banda, el col·lectiu Grup de Dones de Lleida ha organitzat una jornada plena d'actes. A les 10:00 hores, hi haurà diferents piquets informatius a la plaça de la Catedral. A les 12:00 hores, tindrà lloc una manifestació estudiantil que sortirà del Campus Cappont. Abans, a les 11:00 hores, es penjarà el mural dels feminicidis. Ara bé, l'acte central de la jornada serà a les 18:30 hores a la plaça de Març, amb una gran manifestació.

A Girona, els diferents col·lectius feministes han organitzat una manifestació sota el lema "Per una vida que valgui la pena viure". La concentració començarà a les 18:30 hores a la plaça 1 d'octubre i comptarà amb una actuació de les Mallerengues, les castelleres de la UdG. Abans, però, es llegirà un manifest i la batucada Coral Salvadora Catà amenitzarà la tarda.