Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Encara no saps què pots fer aquest cap de setmana? És hora de sortir i explorar totes les activitats que Catalunya té per oferir. Dins el programa d'activitats culturals d'aquesta setmana hi ha xerrades i trobades interessants on reflexionar sobre el paper de la dona a la ciència, museus i edificis històrics per visitar a Barcelona per Santa Eulàlia, curses de muntanya per a aquells que busquin un repte físic i, per acabar, el carnaval per celebrar i gaudir de la vida amb música i diversió. Agafa llibreta i llapis i no et quedis a casa, perquè et recomanem quins són els millors plans pots fer per Catalunya!

Festes de Santa Eulàlia a Barcelona

Les festes de Santa Eulàlia tornaran a omplir els carrers i avingudes de Barcelona del tradicional seguici popular, la diada castellera, la trobada de gegants, els correfocs, les sardanes, les puntaires, els Falcons de Barcelona, entre d'altres activitats. Aquest any se celebren els 25 anys d'una de les figures més destacades de la festa major d'hivern de la ciutat, la gegantona Laia, i per això s'ha organitzat un extens programa per celebrar la festa major d'hivern.

A més, molts museus i edificis emblemátics de la ciutat obriran les seves portes al públic per ser visitats de franc. Consulta tots els museus i edificis històrics de Barcelona que podràs visitar gratis per Santa Eulàlia.

Les primeres festes del Carnestoltes a tot el territori

Alguns municipis catalans van per feina i celebren la festa de Carnaval o el Carnestoltes aquest cap de setmana, amb les tradicionals rues de disfresses i amb concursos i festa per rematar la jornada. És el cas, per exemple, de Salt (Gironès), Banyoles (Pla de l'Estany), Canyelles (Garraf), Ulldecona (Montsià) o de la petita població de l'Aleixar (Baix Camp), que celebren el Carnaval durant el segon cap de setmana de febrer.

Totes aquestes localitats commemoraran la festa de les disfresses el dissabte 11 de febrer, amb les tradicionals rues i comparses que recorreran els carrers més cèntrics dels municipis. En alguns indrets com Banyoles -que té el programa més extens d'aquest cap de setmana- o l'Aleixar, la festa s'allargarà fins ben entrada la matinada amb concerts, activitats de ball, gimcanes i sessions de DJ.

La Dona i la Ciència a Girona

En motiu del Dia Internacional de la Dona i la Ciència, l'11 de febrer, l'Ajuntament de Girona ha impulsat la Setmana de la Dona i la Ciènicia, un extens programa divuglatiu de xerrades i activitats que promou la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i es processos de presa de decisions en la ciència i la tecnologia.

Les últimes conferències programades d'aquesta setmana d'activitats coincideixen amb el dia de la Dona i la Ciència, i posen el punt i final a un esdeveniment que ocuparà espais públics i municipals durant cinc dies.

Concert d'Els Pets a Esparraguera (Baix Llobregat)

L'icònic grup català Els Pets presenta el seu tretzè disc, que porta per nom 1963, l'àlbum més madur, honest i pop de la seva carrera. Ho faran en un concert al Teatre La Passió d'Esaprraguera (Baix Llobregat) el proper dissabte a les 8 del vespre, i precedirà una ruta de concerts encara per descobrir. El que si que sabem a hores d'ara és que la gira del 2023 passarà, entre d'altres llocs, per l'Auditori Enric Granados de Lleida.

Cursa dels Biberons a El Pinell de Brai (Terra Alta)

Per als més esportistes arriba la novena edició de la Cursa dels Biberons del Pinell de Brai, una prova competitiva que recorre espais històrics de la Batalla de l'Ebre, sent un homenatge als joves combatents que van lluitar per la llibertat, i compta amb soldats recreadors d'aquesta batalla al llarg del recorregut. Aquesta cursa requereix inscripció prèvia i té un preu segons el nivell que es vulgui competir.

És una prova puntuable per al Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre, al Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya per Equips i part de la 21a Copa Catalana de curses per muntanya de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.