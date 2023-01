Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

"Dels sants del gener, Sant Antoni és el primer", diu la dita popular catalana. I és que el segon cap de setmana de l'any ens porta una de les grans festes majors d'hivern arreu de Catalunya: Sant Antoni Abad, patró dels animals. Aquesta festivitat se celebra de forma especial en diferents punts del territori, amb els tradicionals Tres Tombs o Els Tonis d'Osona. Però no és l'única proposta que es pot fer aquest proper cap de setmana, i per això hem preparat una llista amb algunes de les millors propostes d'activitats per a petits i grans.

Visita les barques Gacela i Estrella Polar (Palamós)

El Museu de la Pesca de Palamós organitza una visita guiada a les barques Gacela i Estrella de Mar. Aquesta activitat és gratuïta, i permet als visitants sentir l'experiència de pujar a un vaixell de pesca autèntic. Notareu els balanceig de la barca, l'olor de la sala de màquines, l'espai estret per moure's, el tacte d'una xarxa i mil sensacions noves que descobrireu!

36a Pujada als Dipòsits (Vilanova del Camí)

En el marc de les Festes de Sant Hilari i la Fira del Camí Ral, arriba la 36a edició de la tradicional Pujada als Dipòsits. La sortida serà el diumenge des de la Plaça Extremadura, i l'arribada al Dipòsit de Ca l'Aromir, en un recorregut d'aproximadament 3'5 quilòmetres.

Explora les Coves Meravelles (Benifallet)

En un poblet de les Terres de l'Ebre s'hi troben dues joies del patrimoni natural sorprenents i excepcionals per la seva bellesa. Es tracta de les Coves Meravelles, que fan honor al seu nom amb una gran riquesa d'estalactites, estalagmites i inclús les anomenades excèntriques, que creixen en tots els sentits. Les coves de Benifallet es poden visitar tots els dies entre les 10 del matí i les 8 del vespre, i hi ha programats passis guiats en català i castellà per a tots els gustos.

Festa dels Tres Tombs per Sant Antoni Abad

Les Festes de Sant Antoni, conegudes en alguns indrets com els Tres Tombs per les tres desfilades que formen part de la cerimònia de la festa, se celebren el proper cap de setmana arreu del territori de Catalunya, per celebrar la festivitat de Sant Antoni Abat.

Vilanova i la Geltrú (Garraf) celebra un any més la tradicional Festa Major d'hivern el cap de setmana més proper al 17 de gener, dia del seu patró Sant Antoni Abad. Els rituals de les festes comencen el cap de setmana, amb el trasllat de la bandera per ser entregada al banderer escollit, la lectura del pregó, i el llançament del dotze morterets, i continua amb balls i concerts, exposicions, correfoc i cercaviles.

A Polinyà (Vallès Occidental), la festa dels Tres Tombs compta amb la tradicional passada pels carrers del poble i coca i mistela per a tots els participants. El dissabte al matí hi haurà la mostra de cavalls de raça i carruatges, i el diumenge, després de la missa, la desfilada dels animals.

A Valls (Alt Camp), una de les poblacions on és més típic els Tres Tombs, la festa de Sant Antoni arriba a la 44ena edició. Aquesta festivitat, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional per la Generalitat, tornarà a celebrar la cercavila de la vigília, enguany amb agafa encara més protagonisme per la commemoració del centenari de la bandera de la Societat de Sant Antoni de Valls.

Al districte barceloní de Sant Andreu de Palomar, la festa dels Tres Tombs porta la versió pirotècnica del mite de Sant Antoni i la tradicional cavalcada, entre altres activitats que tindran lloc entre el dissabte i el diumenge. La festa del foc serà la gran novetat d'enguany, en una celebració s'organitzada en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.

Les festes dels Tres Tombs, a la comarca d'Osona són conegudes com Festes dels Tonis. Des del 1982, el poble osonenc de Taradell organitza unes festivitats tradicionals que compten amb cursa d'ases, les desfilades dels tres tombs i moltes activitats més.