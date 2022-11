Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Des del poble més petit fins a la ciutat més gran, Catalunya està plena d'activitats a fer cada cap de setmana. Per aprofitar al màxim aquests dos dies, us proposem un llistat amb plans i activitats d'arreu del territori. No us els perdeu!



Festival Dau Barcelona (Barcelona)

El recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acollirà dissabte i diumenge la 11º edició del Festival Dau Barcelona. Amb un ampli repertori d'activitats on els daus seran els protagonistes, es tracta d'un pla imprescindible pels amants dels jocs de taula!

El pati reciclat (Barcelona)

El dissabte, entre les 10h i les 13.30h, tindrà lloc a l'Avinguda Paral·lel El pati reciclat, un espai que convida a nens i nenes de totes les edats, les seves amistats i famílies a jugar al carrer amb qualsevol tipus de materials recilats. L'activitat es desenvolupa dins de la programació del Culturopolis, una trobada per reflexionar i debatre sobre els drets culturals, per pensar sobre com es concreten i per imaginar i trobar mecanismes que els impulsin i els garanteixin.



Fira Orígens (Olot)

A Olot, la Fira Orígens celebra la seva desena edició en un espai ple de productors artesans i ecològics. Aquí, els visitants podran atendre a lliçons de cuina, tastar productes de proximitat i comprar directament als productors. Un pla pensat per als més aficionats a la gastronomia catalana i del qual es podrà gaudir tant dissabte com diumenge al Recinte Firal d'Olot.



Fira Playmobil i Lego (Guissona)

Seguint amb les fires, entre divendres i diumenge es farà la segona edició de la Fira de Playmobil i Lego de Guissona (la Segarra). L'estrella de la fira seran els diorames, representacions en tres dimensions d’escenes quotidianes, fets amb figures de Playmobil i Lego. Addicionalment, els visitants podran comprar accessoris de les marques, així com gaudir d'una gimcana pels comerços de la vila.

Mostra de formatges artesans (Palau d'Anglesola)

Pels aficionats incondicionals del formatge, la vuitena edició de la Mostra de Formatges Artesans de Ponent és el pla ideal d'aquest diumenge. Al llarg del dia, al Pavelló poliesportiu d'El Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) hi haurà vermuts degustació, tasts guiats de formatge, demostració de cuina amb formatge artesà i taller de cuina infantil.

Fira de la xocolata i la ratafia (Berga)

Pels addictes al dolç, el dissabte tindrà lloc la Fira de la Xocolata i la Ratafia a Berga. Entre les 10h i les 20h, els visitants podran gaudir de tota mena d’activitats relacionades amb ambdós productes: mirar parades, tastar els productes, participar en el taller de piruletes de xocolata i, fins i tot, assistir a una demostració d’elaboració de xocolata a braç del segle XVI al XIX. Per culminar el dia, la Fira acollirà un sopar solidari i un concert ratafiari.

Fira del Fredeluc i la Botifarra (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Per tancar el repertori culinari, res més català que un dia de bolets i botifarra! A Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), el diumenge se celebrarà la quarta edició de la Fira del Fredeluc i la Botifarra. Entre les 8h i les 15h, el poble s'omplirà d’activitats aptes per totes les edats: sortida boletaire, tast de tapes amb el fredeluc i la botifarra com a protagonistes, música en directe i les parades de productes de proximitat.

Trobar el teu Tió (o Tronca) ideal (Pallars)

Per acabar, una activitat pels que saben que Nadal està a tocar i han de començar ja els preparatius! Món Natura Pirineu ofereix el dissabte una activitat que permet explorar els arbres més singulars del territori. Amb els 15 euros de l'entrada, els visitants podran endur-se un Tió (o Tronca, com en diuen a Pallars) fet artesanalment amb fusta de pi roig de la zona. Una excursió en família ideal per preparar l'esperit nadalenc.