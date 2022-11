Les comunitats indígenes protagonitzen la World Press Photo 2022

Les fotografies que tracten la realitat de les comunitats indígenes són les protagonistes del World Press Photo 2022. La 18ª exposició dels millors treballs fotoperiodístics es podrà visitar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a partir d'aquest divendres i fins al 11 de desembre.

Una de les novetats d'aquest any és l'aposta per la diversitat. En aquesta edició, les comunitats indígenes, les cultures tradicionals i les qüestions identitàries han guanyat protagonisme i s'han fet un lloc entre les fotografies premiades. També ho han fet algunes temàtiques reincidents com la crisi mediambiental, els conflictes bèl·lics, com la guerra entre Rússia i Ucraïna, i les protestes ciutadanes.

Històries d'arreu del món

Per garantir un ventall divers d'autors i històries, el concurs ha adoptat un nou model territorial que divideix el món en sis regions. Gràcies a això, el World Press 2022 ha comptat amb la participació de fotògrafs de 130 països diferents, d'entre els quals s'han escollit 24 guanyadors regionals. En aquest context de diversitat, Sílvia Omedes, directora de Photographic Social Vision –la fundació responsable d’organitzar la mostra al CCCB–, ha celebrat que 19 dels 24 guanyadors han guanyat amb una història documentada del seu propi país. Omedes també ha lloat que un terç dels guanyadors siguin dones, una xifra rècord respecte anys anteriors.

Una altra novetat és que en aquesta edició s'han eliminat les categories temàtiques tradicionals i s'han creat noves categories centrades en el format. Les noves categories són Fotografies Individuals, Reportatges Fotogràfics, Projectes de Llarga Durada i Format Obert. Aquesta última incorpora la novetat que admet la manipulació de les imatges amb l'objectiu d’explorar noves formes de narrativa, tal com ha explicat Martha Echevarria, comissària de l'exposició World Press Photo.

Els guanyadors d'aquest any

El premi a la Fotografia de l'Any ha sigut per Amber Bracken gràcies a Escola residencial de Kamloops, un homenatge als nens i nenes indígenes que van morir allà. El premi Reportatge Gràfic de l'Any ha estat per Matthew Abbott, que retrata les cremes controlades d'herba per a prevenir els incendis forestals als boscos australians. El Projecte a Llarg Termini, de Lalo de Almeida, és testimoni de la devastació de l'Amazònia brasilera que s'ha accelerat coincidint amb les polítiques mediambientals regressives del fins ara president Jair Bolsonaro. Finalment, el premi a Format Obert l'ha guanyat Isadora Romero amb un treball que qüestiona la pèrdua del coneixement ancestral.

La mostra oferirà visites guiades comentades i també una visita guiada online. Aquest darrer format va registrar més de 15.000 visualitzacions l'any passat i tornarà a estar dispoible a través de Filmin.

També s'oferiran dues activitats paral·leles de reflexió per aprofundir en la feina dels fotoperiodistes i entendre millor les històries que plasmen amb les seves imatges. La primera acollirà al fotògraf brasiler Lalo de Almeida, el qual presentarà el seu projecte Distopia amazònica. Es farà aquest divendres a les 17:30 hores a l'auditori de la Casa Seat i el fotògraf parlarà sobre l’amenaça sota la qual viu la selva amazònica. La segona convidarà a la reflexió sobre la feina dels fotoperiodistes a Ucraïna i se celebrarà el dia 30 a les 19:00 hores al CCCB.

L'exposició es podrà visitar fins l'11 de desembre de dimarts a diumenge, en l'horari d'obertura habitual del CCCB, a un preu d'entre 4 i 9 euros, en funció de si és preu reduït -que es beneficia de descomptes- o si és una visita guiada.