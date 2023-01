Ferrocarrils restaurarà l'estació de les Planes per recuperar l'aspecte modernista original

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) restaurarà l'edifici de l'estació de Les Planes de la línia Barcelona-Vallès amb l'objectiu principal de recuperar l'aspecte i fisonomies originals, l'any 1916. Les actuacions es faran en diferents elements i espais de l'edifici, que ha sofert canvis amb el pas del temps i l'han allunyat dels actius en què es va plantejar inicialment aquest edifici modernista.

D'aquesta manera, s'eliminarà la marquesina de l'edifici, un element que no constava en l'edificació original i que es va afegir per protegir de les inclemències meteorològiques dels usuaris que s'esperaven a l'andana. Un cop es va construir l'andana central de l'estació, la marquesina de l'edifici va perdre la seva funcionalitat principal.

Segons ha explicat en un comunicat FGC, també s'actuarà sobre les fusteries i acabats exteriors. Pel que fa a la sala interior, que fa les funcions de vestíbul de l'estació, es recuperarà l'aspecte que tenia originalment i s'actuarà sobre els totxos de l'arc de la paret, les rajoles i el paviment.

A més a més, també es durà a terme un estudi cromàtic de tots els components de l'edifici. L'objectiu en aquest cas és descobrir les policromies originals amagades sota les diferents intervencions que s'han realitzat al llarg dels anys i tornar l'edifici a la paleta de colors originals.

L'estació l'any 1916, quan es va inaugurar. — Generalitat de Catalunya

D'altra banda, el projecte licitat també contempla treballs de millora al conjunt de l'estació. Essencialment, es tracta de la reparació de les zones de la coberta de l'edifici, la substitució i arranjaments d'elements de fusteria, la millora de l'accessibilitat a l'edifici i les andanes i la instal·lació d'una nova pavimentació a les andanes laterals.

Posar en valor el patrimoni arquitectònic

El comunicat també assegura que l'actuació s'emmarca en la voluntat de Ferrocarrils per millorar la divulgació del seu patrimoni històric i apropar-lo a la ciutadania. El president de la companyia, Toni Segarra i Barreto, destaca que l'edifici de Les Planes és una "peça destacada del patrimoni immoble de Ferrocarrils" i que restaurar-lo contribueix a "posar en valor la història de Ferrocarrils".

L'estació de Les Planes, inaugurada el 1916 i finalitzada completament el 1917, es construeix en el context expansionista del paratge idíl·lic de la ciutat jardí de Collserola per a les classes mitjanes de Barcelona. Es tractava d'una projecció pensada tant per a viure-hi com per al lliure dominical.

Amb aquesta premissa es construeix una estació d'estil modernista tardà que flirteja amb un noucentisme incipient i que es projecta amb una idea d'una certa representativitat. Ho fa, tanmateix, amb la voluntat de passar desapercebuda entre la resta de construccions de ciutat jardí que es preveuen, segons detalla la nota.

L'estació de les Planes, en una imatge històrica. — Generalitat de Catalunya

El volum de l'edifici de viatgers original, inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona, és rectangular i consta de planta baixa, primera i golfes. Després de millores i ampliacions, l'any 1998 l'arquitecte Albert Viaplana en fa la gran remodelació amb passarel·la de connexió entre andanes amb ascensors i escales fixes.