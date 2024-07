La Festa Major de Gràcia 2024 serà més inclusiva i tindrà una "nit tranquil·la" sense concerts ni música amplificada

La Festa Major de Gràcia 2024 serà "més inclusiva i tranquil·la". Enguany s'han programat activitats adreçades als "col·lectius vulnerables" i destaca la novetat de la "nit tranquil·la", que se celebrarà el 18 d'agost: no hi haurà concerts ni música amplificada. Els 'gegantons' Torradet i Gresca faran el pregó el 14 d'agost i la Colla de Geganters de Gràcia donaran la benvinguda a les festes del barri amb motiu dels 25 anys de l'entitat. Les festes duraran una setmana i s'allargaran fins al 21 d'agost.

La regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha presentat aquest dijous la festa major d'aquest barri de la ciutat de Barcelona, amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López. La responsable municipal ha destacat l'activitat nit tranquil·la, una iniciativa que ha estat acordada pels organitzadors, en la qual el consistori busca impulsar "una millor convivència" amb el veïnat "que no participa" de les activitats nocturnes.

Així, la Fundació de la festa major i el districte de Gràcia també han impulsat algunes mesures per a "recuperar el caràcter veïnal", reduir les aglomeracions i potenciar les activitats dirigides a col·lectius amb necessitats especials. En aquesta línia, la regidora ha anunciat que el concurs de guarniment de carrers del barri celebrarà el lliurament de premis el dilluns 19 d'agost en lloc de fer-se el cap de setmana. La intenció és "evitar aglomeracions" als carrers guanyadors i que els visitants es "distribueixin" millor.

La Festa Major de Gràcia se celebrarà entre el 14 d’agost i el 21 d’agost. La celebració d’una nit tranquil·la el 18 d’agost, sense concerts ni música, busca recuperar una millor convivència amb el veïnat. Avui s'han presentat les novetats d'enguany 👉https://t.co/xFFb63CV7W pic.twitter.com/PuqAsfNnE2 — BCN Gràcia (@Bcn_Gracia) July 25, 2024

Entre les activitats festives i culturals, el consistori destaca la cercavila de gegants, que desfilaran el 17 d'agost acompanyats de la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona, entitat convidada enguany, i que els Castellers de Vilafranca participaran de la diada castellera de diumenge. Barcelona aposta així per dues de les colles més destacades del país.

En les matèries de mobilitat i seguretat, la regidora ha celebrat "el bon funcionament" de l'edició de l'any passat. Bonet ha aprofitat per recordar a la ciutadania que, si poden, acudeixin a la Festa Major de Gràcia en transport públic o a peu. I ha anunciat que es reforçarà el dispositiu policial, especialment de nit.

Col·lectius vulnerables i soledat

Entre les activitats adreçades a col·lectius vulnerables, s'organitzaran visites per a persones amb alta sensibilitat i mobilitat reduïda cada matí i rutes adaptades per a persones amb discapacitat. D'aquesta manera es busca evitar que aquests col·lectius hagin de patir les aglomeracions del vespre. Paral·lelament, a la plaça d'en Joanic i a la plaça del Sol s'hi faran activitats per a combatre la soledat. El consistori busca sumar-se a l'objectiu de Govern de reduir la soledat no volguda, no només entre la gent gran, sinó també entre adolescents.

"Feminització" dels carrers

D'altra banda, es canviaran alguns noms de carrers com el de Santa Àgata o el de Santa Magdalena passaran a ser Àgata Badia i Magdalena E. Blanc per a nomenar els carrers amb els seus "noms reals" i sense l'etiqueta de santes. Per l'Ajuntament és un acte de "feminització", atès que per exemple els carrers "d'homes reals" duen el seu nom i no el nom amb la paraula sant al davant.