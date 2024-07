La Mercè 2024: La il·lustradora Carme Solé Vendrell serà la pregonera de la festa major de Barcelona

La il·lustradora, pintora i escultora Carme Solé Vendrell serà la pregonera de la festa major de Barcelona. La Mercè 2024 tindrà enguany Casablanca com a ciutat convidada i centrarà una programació especial que la farà present a tots els àmbits de la festa. Pel que fa al cartell de la celebració, ha estat creat per la productora CANADA i vol capturar l'essència de la festa a través de la mirada d'un infant.

Entre les altres novetats que hem conegut aquest divendres, cal destacar que els concerts de La Mercè 2024 tindran un nou escenari a la Plaça Catalunya. Alhora, mantindran l'espai del carrer Menéndez Pelayo, a Les Corts, estrenat l'any passat. Mercè Arts de Carrer (MAC) estrena ubicació al Port Olímpic i a l'Espigó del Bogatell, en el marc de la Copa Amèrica, i recupera escenari al Parc de la Trinitat i repeteix al Parc de l'Estació del Nord.

La pregonera d'enguany ha il·lustrat més de 900 títols, protagonitzant exposicions individuals i col·lectives en molts països. És autora de dissenys de cartells, cobertes i interiors de discs, escenografies i vestuari per a teatre, i d'objectes i titelles per a diferents obres. També ha treballat en publicitat i és col·laboradora a revistes Pomme d'Api, Cavall Fort, Cricket i Ladybug. Ha col·laborat amb UNICEF i és l'autora del personatge plasmat en la gegantona Laia de Barcelona (1998).

Carme Solé Vendrell. — Glòria Solsona / Cedida a l'ACN

El cartell de les festes d'enguany té com a base el format audiovisual, del qual parteixen les diferents declinacions de l'obra gràfica. El concepte artístic vol "reflectir la festa major i, la gran influència que té a la ciutat i els seus habitants". En aquest sentit, CANADA proposa una mirada a La Mercè "des del punt de vista d'algú que la veu per primer cop, intentant capturar l'essència d'aquesta festa en la mirada d'un infant, que, lluny d'excitar-se, es relaxa amb l'enrenou, el soroll, les llums i els gegants, amb l'expressió festiva de la ciutat on viu".

Enguany, les festes ofereixen una oportunitat per submergir-se intensament en la creació artística i visual de la cultura marroquina amb una mostra de la música, la dansa, el circ i les arts visuals de la ciutat de Casablanca, tant la generada en origen com la dels artistes d'origen marroquí arrelats a Barcelona. I és que es tracta d'una de les principals metròpolis marroquines i un dels centres creatius on el talent jove i emergent és més potent, entre el que destaquen les músiques urbanes.

Pel que fa la música, destaca l'espectacle Maalem Hassan Boussou Ensamble & Raúl Rodríguez Ensamble creat amb la complicitat d'artistes que fusionen el talent entre ambdues ciutats, amb catorze músics dialoguen entre la música gnawa i el flamenc. També a Música Mercè s'inclouen les propostes de Widad Mjama sobre l'art de l'aïta, les referències del popular estil Chaabi dels Pinan 450F o la cèlebre cantautora marroquina de música popular moderna OUM. El Barcelona Acció Musical (BAM) portarà la música més urbana de Casablanca i vol celebrar els vincles culturals.

La Mercè forma part de l'ADN de tots els barcelonins i barcelonines!



Espais de La Mercè

Enguany les festes de La Mercè arriben amb algunes novetats pel que fa als espais, però també en mantenen diversos estrenats la passada edició. En aquest sentit, la gran novetat amb relació als concerts de La Mercè és el nou escenari del Barcelona Acció Musical a la Plaça Catalunya. El BAM també es podrà gaudir al recuperat escenari de la plaça Reial, al de la rambla del Raval, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, a la Fabra i Coats i a la Plaça Can Fabra.

Pel que fa a la programació de Música Mercè, es mantenen els escenaris de l'any passat, entre els quals el del carrer Menéndez Pelayo, novetat de l'edició 2023, i altres espais emblemàtics. El MAC estrena ubicació al Moll de Mestral del Port Olímpic i a l'Espigó del Bogatell, dos escenaris on tindran lloc gran part dels espectacles de la Regata Cultural, en el marc de la Copa Amèrica. D'altra banda, torna al Parc de la Trinitat Vella i manté altres ubicacions habituals.