Les 14 piscines a l'aire lliure de les que pots gaudir aquest estiu a Barcelona

La calor comença a ser ben viva i és important mantenir-nos hidratats i ben refrescats per combatre les altes temperatures. Per això, ara fa un mes que la ciutat de Barcelona va obrir la temporada de les piscines municipals a l'aire lliure per a la temporada estival, on ofereix una solució perfecta per gaudir de l'estiu sense renunciar a la pràctica esportiva i a l'oci.

Enguany totes han implementat mesures per reduir el consum d'aigua en un 15%. Destaca la campanya Una dutxa, 3 minuts, que promou un ús responsable de les dutxes en aquestes instal·lacions. Entre les instal·lacions renovades destaca la piscina del Centre Esportiu Municipal Guinardó, que ha millorat la seva accessibilitat, mentre el llac de la Creueta del Coll ha obert les portes amb nous vestidors i banys renovats.

En total, el consistori recull fins a les 14 piscines municipals a l'aire lliure que estan a ple funcionament aquesta temporada d'estiu, abastant vuit districtes diferents. Estan obertes els set dies de la setmana i són accessibles per a tothom, incloent-hi persones amb mobilitat reduïda. Us expliquem on es troben, qui horari fan i quin cost tenen.

Ciutat Vella

Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella (Pg. Circumval·lació, 1): Fins al 30 de setembre, s'hi pot accedir de dilluns a divendres de 07.00 h a 22.30 h, dissabtes de 08.00 h a 20.00 h, i diumenges i festius de 08.00 h a 14.00 h. L'entrada general costa 17,59 euros i dona dret a utilitzar tota la instal·lació esportiva. Hi ha descomptes per a infants o gent de la tercera edat.

Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià (Pl. Mar, 1): El seu horari és dilluns a divendres de 06:30 h a 23:00 h, dissabtes de 07:00 h a 23:00 h, i diumenges i festius de 08:00 h a 17:00. L'entrada general costa 15,49 euros, també hi trobem descomptes, i cal una assegurança d'accidents obligatòria de 33 cèntims.

Sants-Montjuïc

Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell (Av. Estadi, 30-40): Fins a l'11 setembre, el seu horari de dilluns a dissabtes és de 09:30 h a 20:30 h, mentre diumenge i festius és de 10.00 h a 19.00 h. L'entrada general costa 14,18 euros, i també trobem descomptes.

Piscines Bernat Picornell. — Ajuntament de Barcelona

Piscines Municipals de Montjuïc (Av. Miramar, 31): Fins al 8 de setembre s'hi pot accedir de dilluns a dijous d'11.00 h a 19.00 h, i els divendres, dissabte, diumenge i festius d'11.00 h a 20.30 h. L'entrada general costa aquí 7,55 euros, i els menors de 15 anys o gent gran en paguen 5,23.

Sarrià – Sant Gervasi

Centre Esportiu Municipal Can Caralleu (C/ Esports, 2-8): Fins al 31 juliol, l'horari és dilluns a divendres de 06.45 h a 22.00 h, dissabtes de 08.00 h a 20.00 h, i diumenge i festius de 08.30 h a 18.00 h. Durant l'agost, és de dilluns a divendres de 08.00 h a 21.00 h, dissabtes de 08.00 h a 20.00 h, i diumenges i festius de 09.00 h a 18.00 h. L'entrada general costa 15,75 euros i el preu infantil és de 6,67.

Gràcia

Centre Esportiu Municipal Can Toda (C/ Ana Mª Matute Ausejo, 25): Fins al 31 agost, estarà obert de dilluns a dissabte de 09.00 h a 20.00 h, i diumenges i festius de 09.00 h a 15.30 h. Al setembre, serà de dilluns a dissabte de 08.00 h a 21.00 h, i diumenge i festius de 08.00 h a 15.30 h. L'entrada general és de 14,17 euros, mentre les reduïdes en costen 9,02.

Llac del parc de la Creueta del Coll (Pg. Mare de Déu del Coll, 77): Es tracta d'un cas particular, com és una piscina/llac. L'entrada general individual costa tan sols 2,49 euros, i hi ha diversos descomptes. Es recomana l'ús d'escarpins, sabates aquàtiques. L'horari fins al 3 setembre de dilluns a divendres és de 09.30 h a 19.30 h, i dissabtes i diumenges de 10.00 h a 20.00 h.

La zona de bany del parc de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Horta-Guinardó

Centre Esportiu Municipal Guinardó (C/ Telègraf, 31-45): Fins al 8 de setembre està obert cada dia d'11:00 h a 19:00 h de dilluns a divendres. De dilluns a divendres, l'entrada general pot costar fins a 8,08 euros, metre caps de setmana i festius val fis a 8,76, sempre amb descomptes disponibles per a infants i gent gran.

Piscina Municipal de la Clota (Pl. de la Clota, s/n): Aquí l'entrada general costa 7,2 euros, per bé que hi ha disponibles diversos descomptes. Aquest estiu estarà obert del 22 juny a l'1 setembre, amb horari de dilluns a divendres d'11.00 h a 19.00 h, i dissabtes i diumenges d'11.30 h a 19.30 h.

Centre Municipal Tennis Vall Hebron (Pg. Vall d'Hebron, 178-196): L'entrada general es torna a enfilar a 8,6 euros a partir dels 14 anys, puix els infants en paguen 4,88. Aquest estiu s'hi pot anar fins al 8 setembre de dilluns a divendres de 10.00 h a 20.00 h, i dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 19.00 h.

Nou Barris

Llac - Centre Esportiu Municipal Can Dragó (C/ Roselló-Pòrcel, 7): L'entrada general aquí costa 9,4 euros, per bé que hi ha abonaments de 10 entrades, abonaments mensuals i abonaments de temporada. També trobem descomptes en funció de l'edat. L'horari fins al 31 de juliol és de 10.30 h a 19.00 h, a excepció dels divendres, de 10.30 h a 22.00 h. De l'1 agost al 8 setembre, cada dia i festius de 10.30 h a 19.00 h.

Llac - Centre Esportiu Municipal Can Dragó. — Ajuntament de Barcelona

Sant Andreu

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor (C/ Costa Daurada, 12): Aquí trobem l'entrada general a 10,38 euros i l'entrada infantil a 5,50. Fins al 2 agost estarà obert de dilluns a divendres de 07:00 h a 22:00 h, i els dissabtes i diumenges i festius de 10.00 h a 18.00 h. Del 3 agost a l'1 setembre, serà cada dia i festius de 10.00 h a 18.00 h. Del 2 setembre al 8 setembre, s'hi podrà anar de dilluns a divendres de 07:00 h a 22:00 h, i dissabtes i diumenges i festius de 10.00 h a 18.00 h.

Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella (Via Bàrcino, 84-86): Fins a l'1 setembre, aquest centre estarà obert de dilluns a divendres de 10.00 h a 19.30 h, mentre dissabte, diumenge i festius excepte dissabte 15 juny (obertura només per a abonats) ho farà d'11.00 h a 19.30 h L'entrada general és de 8,9 euros.

Sant Martí

Centre Esportiu Municipal Bac de Roda (Rambla Guipúscoa, 23-25): Aquí també trobem només l'opció de l'entrada general, que costa 12,65 euros. Pel que fa a l'horari, estarà obert del 3 juny a l'1 setembre, cada dia i festius de 10.00 h a 20.00 h.