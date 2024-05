Les platges de Barcelona perden 30.000 m3 de sorra cada any i només se'n recupera una part

Les platges de Barcelona perden uns 30.000 metres cúbics de sorra cada any degut als temporals -provocats pel canvi climàtic i cada vegada més habituals- i només se'n recupera una part. Per pal·liar aquesta situació, cada any es fan moviments estratègics de sorra: de punts on s'acumula a punts on hi falta.

Un dels llocs on s'acostuma a acumular sorra és la bocana del Port Olímpic, des d'on enguany s'extrauran 17.000 metres cúbics de sorra que es portaran a les platges de la Barceloneta, Sant Sebastià, el Somorrostro i una petita part a la Nova Icària, segons ha explicat la directora de les platges de Barcelona, Patrícia Giménez.

Giménez ha reconegut que amb aquests moviments es pot pal·liar parcialment la pèrdua de sorra però ha afegit que és "urgent" fer una gran aportació per part del Govern espanyol, com ja es va fer el 2010. En aquest sentit, ha celebrat que ja s'hagi iniciat l'estudi de quines són les necessitats i les aportacions que es podrien fer i ha esperat que les actuacions arribin abans que hi torni a haver una afectació com la que va patir la Mar Bella al novembre. "Fa molts anys que fem reunions amb el ministeri i la Generalitat i fa molts anys que demanem aquesta aportació", ha manifestat.

Obres d'emergència a la platja de la Nova Mar Bella

Aquest dimarts la platja de la Nova Mar Bella de Barcelona ha reobert un cop finalitzades les obres d'emergència que s'han dut a terme per recuperar els elements que van quedar malmesos pels temporals Ciaran i Domingos del novembre passat.

Les obres han consistit en refer el mur del passeig marítim que va quedar malmès, fer una escullera de protecció, refer el paviment i les instal·lacions que donen servei a les platges, com les d'aigua i llum; instal·lar una nova barana i fer una aportació de 23.000 metres cúbics de sorra. Aquesta sorra s'ha portat del Masnou. Les obres han tingut un cost de 1,7 milions, aportats per l'Ajuntament de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona ha contractat una embarcació per fer el dragatge i l'aportació de la sorra. L'actuació s'ha fet en uns 140 metres.

Més banyistes a l'octubre per la Copa Amèrica

Sobre la previsió de banyistes, Giménez ha afirmat que s'esperen els mateixos que l'any anterior durant la temporada de bany però més a l'octubre per la Copa Amèrica. Aquest esdeveniment aportarà més visitants a la ciutat però ha afirmat que serà "de forma esglaonada". El que sí que es preveu és que a l'octubre, quan jo no s'està en temporada de bany, les platges continuïn tenint una elevada afluència d'usuaris relacionat amb aquest esdeveniment.

Sobre els efectes de la sequera, ha detallat que en tornar a l'escenari d'excepcionalitat la previsió és habilitar una dutxa per platja. Giménez ha concretat però que abans de poder-ho fer s'han de fer controls de qualitat.