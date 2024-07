Barcelona es proposa reduir un 80% els gasos d'efecte hivernacle abans del 2030

Barcelona renova el compromís per ser una ciutat més sostenible fent front a reptes com la descarbonització i l'estalvi d'aigua. Són dos dels reptes prioritaris a treballar en els pròxims dos anys, segons marca el Compromís per una Barcelona + Sostenible 2024-2034, signat dimarts en un acte als jardins del Palauet Albéniz que ha comptat amb la participació de l'alcalde Jaume Collboni i la primera tinenta d'alcaldia Laia Bonet així com representants d'entitats i organitzacions.

El nou compromís fixa entre els objectius arribar als 90 litres per habitant i dia en consum domèstic, una reducció del 15% en usos comercials industrials i un 10% en usos municipals. També reafirma l'acord climàtic per tal d'assolir una reducció del 80% dels gasos d'efecte hivernacle el 2030 a raó d'un 15% anual.

🌍 Barcelona, ciutat compromesa amb la sostenibilitat



✍️ Signem el Compromís Ciutadà per una Barcelona + Sostenible 2024-2034 amb escoles, empreses, organitzacions i veïns i veïnes que formen part de la Xarxa #BCNSostenible



Tu també t'hi pots sumar a https://t.co/76xU1YdMvx pic.twitter.com/sLIJjWOkaZ — BCN Espai Públic (@BCN_EspaiPublic) July 9, 2024

Es tracta d'un document fet després d'un procés participatiu amb un miler d'entitats, com l'Associació Catalana de Comunicació Científica, els Espigoladors, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades o el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. Amb la signatura del nou compromís, la contribució als reptes pot ser a través d'accions, projectes o mesures que cadascú pot desenvolupar des del seu camp d'actuació o esfera d'influència.



Una aliança ciutadana per avançar cap a la sostenibilitat

Collboni ha destacat que es pot arribar més lluny i de forma més positiva si tothom se sent "part de la solució" més que "culpable" i s'ha referit a canviar "l'estat d'ànim" d'alguns sectors. L'alcalde ha reivindicat la idea d'una aliança ciutadana per avançar cap a una ciutat més sostenible i ha destacat que el paper de les grans ciutats és "molt important" en la batalla per mitigar els efectes i les causes del canvi climàtic. Segons ell, Barcelona ja és un exemple "arreu" i també ho ha estat adoptant mesures durant la sequera.

L'alcalde ha destacat mesures adoptades en els últims anys que suposen canvis en la mobilitat, com ara fer més carrils bici o apostar per plaques fotovoltaiques així com climatitzar les escoles de la ciutat.

Per la seva banda, Bonet ha posat el focus en els dos reptes prioritaris -descarbonització i estalvi d'aigua-i ha recordat que cal avançar-se als moments de crisi i dotar-se d'una estratègia pròpia. "Ens hem de comprometre més que mai per trobar solucions locals i globals", ha conclòs.