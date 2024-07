Barcelona prohibeix obrir més botigues de cànnabis, de carcasses de mòbil i d'ungles a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat suspendre les llicències per obrir noves botigues cannàbiques, d'accessoris de mòbils i de pedicura i manicura al districte de Ciutat Vella. La mesura, que s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, també contempla una suspensió de nous permisos per a tot tipus d'iniciatives comercials a la Rambla, en ple procés de transformació.

El consistori ha apuntat que l'objectiu és "evitar el monocultiu" comercial enfocat estrictament al turisme. L'Ajuntament vol "mantenir l'estabilitat econòmica de la comunitat local, fomentar l'equilibri del comerç local, i conseqüentment promoure garantir l'oferta diària comercial de la ciutadania de Ciutat Vella". En aquest sentit, ha posat l'accent en la necessitat de "protegir" el comerç de proximitat, "diversificar l'activitat econòmica del districte" i poder elaborar una nova normativa d'ordenació de les activitats de pública concurrència per al districte.

La mesura tindrà una vigència d'un any prorrogable a un any més, en què l'Executiu abordarà una regulació en profunditat. Paral·lelament, el Govern local ha iniciat els treballs per redactar un nou Pla d'Usos per al districte i la Rambla.

Suspensió específica per a la Rambla i nou Pla d'Usos

L'aprovació també inclou suspendre totes les noves obertures comercials a la Rambla. L'Executiu local ha recordat que aquest espai de la ciutat va ser el primer en comptar amb un pla d'usos específic, que ja regula la implantació d'activitats per fomentar les botigues vinculades a les indústries culturals, restringeix les activitats hoteleres, de restauració i d'oci nocturn al passeig, alhora que fomenta la qualitat de les activitat de restauració i limita la implantació de nou comerç alimentari i d'habitatges d'ús turístic.

El Govern municipal també ha iniciat els treballs per redactar el nou Pla Especial Urbanístic d'ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats per a Ciutat Vella i la Rambla.