Arrenca la fase final de les obres de la nova Rambla de Barcelona, que s'allargaran fins al 2027

Aquest dilluns ha arrencat l'última fase de les obres de transformació de la Rambla de Barcelona. En concret, han començat les actuacions als trams entre Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes. El tram entre Colom i Santa Madrona ja estava en marxa i es preveu que estigui enllestit al llarg del juliol. La transformació compta amb un pressupost de 55,6 milions i estarà llesta el 2027. Fins que durin els treballs s'ha habilitat l'Espai Rambla, un punt específic d'informació per acompanyar el veïnat.



En els propers tres anys, hi haurà canvis importants de mobilitat. A partir d'ara, la circulació només serà en sentit ascendent. Els autobusos 59, N9 i V13 han modificat els seus recorreguts. També s'han habilitat quatre passos provisionals de vehicles per donar accés i sortida als veïns del Gòtic i garantir el pas d'emergències i mercaderies.

⚠️🚌 Línia 59 #busbcn: per obres, a partir d'avui, la línia canvia l'itinerari per obres a la Rambla.



❌🚏 Parades anul·lades: 252, 253, 254, 1258, 1289, 1290, 1295, 1296, 1325 i 1476.



ℹ️🚏 Parades alternatives: 211, 255, 256, 257, 667, 1103, 1258, 1289, 1290, 1477 i 1602. pic.twitter.com/tNsI3gtG0t — TMBinfo (@TMBinfo) June 17, 2024

L'objectiu d'aquesta remodelació és aconseguir una reurbanització de la via per convertir-la en un passeig més confortable, verd, amable i cultural, amb més espai per al vianant, segons l'Ajuntament de Barcelona. Quan les obres estiguin enllestides, hi haurà un únic carril de circulació per banda de 3,5 metres d'amplada restringit al transit veïnal, serveis, mercaderies i aparcaments.

D'altra banda, es crearan tres espais singulars al llarg de l'eix que tindran plataforma única. Són els espais Betlem-Moja, Pla de la Boqueria i Pla del Teatre. També hi haurà noves zones d'estada sota els arbres al llarg del traçat i en aquests nous àmbits.

Quatre passos provisionals mentre durin les obres

En relació amb la nova mobilitat mentre durin les obres, s'han implantat quatre passos que creuen el passeig central a l'alçada dels carreres Portaferrissa, Boqueria, Ferran i plaça Reial. També se'n contempla un al carrer Escudellers, que s'activarà segons les necessitats. A més, s'ha dut a terme el canvi de sentit de la calçada al costat Raval, que des d'aquest dilluns i durant la primera fase de les obres serà de pujada des de Colom fins a plaça Catalunya.

D'aquesta manera, la Rambla únicament tindrà un sentit de la circulació dels vehicles, el que va des de Colom a plaça Catalunya, en sentit muntanya. Tal com ja passava fins ara, la circulació de pujada estarà restringida al veïnat, busos, taxis, accés a hotels i distribució de mercaderies en l'horari corresponent. No hi ha circulació en sentit mar.

Aquesta distribució de la mobilitat serà vigent durant els primers mesos i posteriorment s'anirà adaptant a les necessitats de l'evolució de les obres.

Tres fases per minimitzar les molèsties als veïns

Les obres es faran alhora a tot el passeig però es duran a terme tres fases per minimitzar al màxim les molèsties als veïns i comerciants. Els primers 10 mesos s'afectarà la calçada i vorera del lateral Besòs, i durant aquesta els vehicles circularan cap a la plaça Catalunya per la calçada on actualment es baixa fins a Colom.

Els 10 mesos següents es treballarà a la calçada i vorera Llobregat i els vehicles aniran per la calçada Besòs de pujada, ja que ja estarà enllestida.

Els 12 últims mesos s'abordarà el passeig central per trams alterns per garantir en tot moment el pas de vianants. Llavors els dos trams laterals ja estaran acabats i es podria recuperar la circulació en els dos sentits.

L'accés als habitatges, comerços, pàrquings, espais culturals i els pas de serveis i emergències quedarà garantit. Pel que fa a la càrrega i descàrrega, es restringirà a diversos espais habilitats segons la fase en què es trobin les obres. Pel que fa a les terrasses, només hi haurà afectacions durant la tercera fase, en què s'actuarà en el tronc central del passeig, i duraran entre cinc i vuit setmanes.