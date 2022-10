Comença la remodelació de la Rambla amb les obres al tram inferior: "Volem que els barcelonins tornin a ramblejar"

Les obres per transformar la Rambla de Barcelona han començat aquest dilluns al tram inferior, tocant al monument de Colom. La primera fase de la remodelació del passeig es preveu finalitzar en uns 18 mesos, amb una inversió d'uns 10 milions d'euros. S'actuarà sobre uns 23.000 metres quadrats i es modificarà el traçat de l'avinguda de les Drassanes per allargar la Rambla i obrir-la al mar. "Deixarem de veure Colom com una rotonda de vehicles i una nova plaça connectarà amb la ciutat i amb el port", ha afirmat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz. L'objectiu, ha recalcat, que "els barcelonins tornin a ramblejar". La transformació de la Rambla té l'horitzó del 2030 i la voluntat del consistori és "encavalcar-ne les fases" de remodelació.

El de Colom-Santa Madrona és el primer dels cinc àmbits previstos en la transformació de la Rambla, un dels eixos més emblemàtics de Barcelona i un dels que rep més pressió turística. La remodelació ha de permetre una nova ordenació del passeig, millorar-ne l'accessibilitat i reconnectar els barris del Raval i el Gòtic. La idea és fomentar la transversalitat de l'eix, que actualment té un caràcter lineal.



Aquesta primera fase consisteix a remodelar l'àmbit de la Rambla que connecta amb el mar per fer un passeig més verd, amable i cultural, han destacat els responsables de l'equip municipal en un atenció als mitjans de comunicació amb motiu de l'inici de les obres. En els propers mesos, es modificarà el traçat de l'avinguda de les Drassanes per millorar la connexió amb el litoral i allargar la Rambla amb una nova plaça amb arbrat per afavorir-ne els usos socials.

Itziar González: "Se sent dir que les Rambles no tenen remei. S'equivoquen"

"Se sent dir que les Rambles no tenen remei. S'equivoquen", ha afirmat l'arquitecta Itziar González, de l'equip KmZero, un dels impuslors de la remodelació. "Posar en valor allò que ens ha definit mundialment, la Rambla, i reivindicar-lo com un espai ciutadà i cultural és una gran revolta", ha afegit la que va ser regidora de Ciutat Vella del 2007 al 2010 i que va dimitir després d'alertar d'una trama de corrupció urbanística.



"Avui és un dia per estar contents. Portem molts anys batallant, queixant-nos i plorant que la Rambla no estava bé. Estàvem molt cansats del que comporta viure a la Rambla", ha manifestat Carme Casal, veïna de la Rambla. "Són unes obres molt esperades i espero que no siguin tan llargues com semblen", ha expressat.

Les obres es faran per fases, per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla. Quan s'actuï als vials de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que quedin garantits els accessos i el pas del trànsit veïnal, serveis, bicicletes i vehicles d'emergència. També es podrà accedir als guals i aparcaments i no hi ha d'haver afectacions al transport públic.



La desena d'estàtues humanes i el quiosc afectats per les obres se situaran en el tram superior i tornaran a la seva ubicació un cop acabi la reforma. Més endavant, s'haurà de renovar el paviment de l'espai rodat de la rotonda del monument a Colom i es buscarà el moment perquè suposi el menor impacte a la circulació de la zona, indiquen des del consistori.

Preguntats pels retards de les obres, Sanz ha afirmat que es tracta d'un projecte urbanístic de "gran envergadura" i que, a més, calia engegar altres actuacions com promoure les "sinergies" entre equipaments. La responsable d'Urbanisme ha recordat que la pandèmia de la Covid-19 va aturar projectes i que per això ara coincideixen obres com les de la Meridiana, la Diagonal, Via Laietana o la Superilla.

Un centenar de bancs i pedra natural de paviment

En lloc d'asfalt, el nou paviment serà de peces de diferents formats de pedra natural, concretament granit i pòrfir, i cobrirà tot l'espai de l'eix, de manera que farà d'element unificador de façana a façana.



Hi haurà prop d'un centenar d'arbres, 21 dels quals seran nous, i els escocells seran més amples i se'n millorarà el subsòl. S'instal·laran més de 100 bancs i l'enllumenat s'unificarà amb un sol disseny. A més, s'incorporaran pilones a petició de la Junta Local de Seguretat.

Pel que fa a la circulació, hi haurà un sol carril per banda, on estaran permeses les bicicletes i autobusos, la distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i l'accés als aparcaments i estaran restringits al trànsit veïnal, com ja passa ara en sentit ascendent. Aquest és el model previst per a tota la remodelació.

Conflicte entre l'Ajuntament i els antics ocellaires

Quant als quioscs dels antics ocellaires, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha assenyalat que aporten "una oferta comercial destinada exclusivament als turistes" i ha recordat que no són concessionaris de l'Ajuntament i que ja "fa temps" que haurien d'haver marxat.



"No volem més oferta turística, estem esperant les sentències judicials que pertoquin i tan bon punt estiguin totes tancades, haurem de prendre determinacions", ha afirmat. Rabassa també els ha acusat d'estar-se "aprofitant" de la seva ubicació a la Rambla "fent calaix" i haver estirat "la corda a nivell judicial". "L'única opció és que marxin", ha reblat.

Cinc trams d'una remodelació integral

El consistori preveu que els treballis de la primera fase s'acabin a principis del 2024. Els trams que s'executaran més endavant són Santa Madrona - Arc del Teatre; Arc del Teatre - Liceu, Liceu - Portaferrissa i Portaferrissa - Canaletes. El pressupost total del projecte és de 44,56 milions d'euros.



La nova Rambla vol reduir l'espai destinat als vehicles i guanyar-ne per als vianants. Hi haurà tres espais majors al llarg de l'eix, en tres de les cruïlles més singulars: l'Espai Moja-Betlem, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. S'incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems, en els espais majors i en els guals de vianants de tot el passeig.

En el marc de la transformació de la Rambla, es reubicaran els quioscs de premsa de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs. També es reordenen els quioscs de flors de manera que no quedin l'un davant de l'altre i se situaran entre arbres a l'àmbit de la Rambla de les Flors-Sant Josep, on han estat històricament.