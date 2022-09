Les vies de l'antic tramvia trobades en les obres de la superilla formaran part del nou Eixample de Barcelona

Les màquines excavadores de les obres de la superilla de l’Eixample estaven realitzant els treballs d'arranjament del paviment del carrer Girona quan de sobte es van topar amb unes vies de tren. Eren les antigues vies del tramvia de Barcelona, que a principis del segle XX connectaven el centre de la ciutat amb Horta, quan encara era un municipi independent. Les línies van deixar de funcionar als anys 50 i amb el pas del temps han passat totalment desapercebudes, enterrades sota el paviment. Fins ara.



Aquet símbol del passat barceloní ha sortit a la llum per no tornar a la foscor. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit integrar els raïls al nou Eixample com un exercici de memòria històrica. Així ho ha confirmat la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz. "Conservarem les vies de l'antic tramvia que s'han destapat amb les obres de la Superilla Barcelona: són el testimoni d'una ciutat en la qual el transport públic era el protagonista. Protegirem la memòria del tramvia, que ara torna a creuar l'Eixample més verd i saludable", ha concretat la regidora de Barcelona en Comú a través del seu compte personal de Twitter.

Com es conservaran?

Sanz no ha detallat com serà aquesta conservació, però en el cas de València, que la regidora ha posat com a exemple, les vies van quedar a nivell del terra, visibles per a qualsevol que hi passi, però sense suposar un obstacle pels vianants ja que la part superior del rail queda al nivell de la vorera. "Les vies han emergit 150 anys després del primer tramvia, ara que el tram tornarà a ser un element clau per fer front a l'emergència climàtica", ha piulat Sanz, que ha recordat que segons els càlculs de l'ajuntament l'ampliació que s'està fent del tramvia evitarà l'entrada de 12.500 cotxes diaris a la ciutat.

La tinent d'alcaldia ha explicat que aquesta conservació serà possible gràcies a la desaparició de l'asfalt a la superilla, i ha posat com a exemple el cas de la plaça de la Reina de València, on també van aparèixer unes vies de tramvia en unes obres a la ciutat i es va decidir preservar-les. En el cas de València, l'ajuntament va trobar la xarxa ferroviària, una muralla tardoromana i paviments i conduccions de diversos segles enrere.

Llambordes del segle XIX

Les obres sobre la via pública deixen sovint al descobert símbols del passat, ja sigui de l'època romana o de la contemporània. Tot és patrimoni històric. Els carrers i avingudes de la capital encara amaguen molts vestigis de la Barcelona modernista i del segle XX. La troballa de les vies de l'antic tramvia n'és un exemple, però no és l'únic. Sota el paviment del carrer del Consell de Cent amb Villarroel també es poden veure les llambordes que es van utilitzar originàriament a finals del segle XIX.

Feia dècades que aquestes característiques llambordes estaven amagades sota l'asfalt, però ara les obres de la superilla de l'Eixample les han deixat al descobert, i no han passat desapercebudes. Molts barcelonins se n'han fet ressò a les xarxes socials.