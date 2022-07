Barcelona posa la directa per completar les obres de la connexió del tramvia

L'Ajuntament de Barcelona i l'ATM han tret a licitació la redacció del projecte executiu de la segona fase de la connexió del Trambaix i el Trambesòs per unir el tramvia entre Verdaguer i Francesc Macià. La licitació s'ha fet a través de BIMSA per un pressupost de 914.397 euros, dels quals prop de la meitat inclouen la part de xarxa tramviària a càrrec de l'ATM i l'altra meitat per a la reurbanització de l'avinguda Diagonal, a càrrec del consistori. És el primer tràmit per fer realitat la segona fase de la connexió del tramvia i es fa en paral·lel a l'execució de la reforma de la Diagonal i la xarxa entre Glòries i Verdaguer que ja s'està duent a terme.

L'inici de la tramitació del projecte executiu ha de permetre encadenar les obres de la primera fase amb les de la segona fase, de manera ininterrompuda. D'aquesta manera també es dona compliment al Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM signat al primer trimestre del 2021 en el qual es va acordar finalitzar i aprovar els projectes necessaris per a l'execució de la Fase 2 de la xarxa tramviària unificada.

Sanz: "Cada cop estem més a prop de donar resposta a un gran deute de la ciutat i de la mobilitat metropolitana que ens permetrà reduir l'entrada de 12.500 cotxes diaris a la ciutat"

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha subratllat la voluntat d'avançar el més ràpid possible. "Cada cop estem més a prop de donar resposta a un gran deute de la ciutat i de la mobilitat metropolitana que ens permetrà reduir l'entrada de 12.500 cotxes diaris a la ciutat", ha assenyalat.

El projecte executiu que ara es licita haurà de contemplar els treballs necessaris per implantar la xarxa tramviària (infraestructura i superestructura) en tot l'àmbit i les actuacions de reurbanització del tram de l'avinguda Diagonal situat entre el passeig de Sant Joan i el passeig de Gràcia (tronc central, parterres, calçades laterals i voreres); les del tram comprès entre el passeig de Gràcia i la plaça Francesc Macià (tronc central, parterres i ajustos de calçades laterals); i també la part de l'avinguda Diagonal fins a l'avinguda Sarrià on s'hauran de fer algunes intervencions de reurbanització al tram central i a la calçada lateral mar per poder dur a terme la connexió amb la xarxa tramviària ja existent.



La previsió és dur a terme l'adjudicació de la redacció del projecte abans de final d'any. S'estima que la redacció del mateix tindrà una durada d'un any.

El projecte haurà de tenir en compte la coordinació de les fases d'execució d'obra amb les obres de desdoblament del col·lector de l'avinguda Diagonal entre el carrer Girona i la plaça Francesc Macià. La redacció del projecte executiu del desdoblament del col·lector en aquest tram també ha iniciat la seva tramitació i es licitarà la setmana que ve. El col·lector s'haurà d'executar abans de la implantació de la xarxa tramviària i la reurbanització de l'avinguda Diagonal.