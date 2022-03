La primera fase de les obres per connectar el Tram per la Diagonal de Barcelona, amb un pressupost de 108 milions d'euros, ha començat aquest dilluns. Els treballs es duran a terme entre la plaça de les Glòries i el carrer Girona i consistiran en la creació de tres noves parades –Monumental, Sicília i Verdaguer- i un intercanviador.



Per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'inici de les obres és la prova que s'ha imposat "el sentit comú" i subratlla es tracta d'un projecte "on guanya tota l'àrea metropolitana". Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assenyalat que ampliar les connexions a la xarxa de transport públic és sinònim de "fer arribar oportunitats" i "eliminar desigualtats" entre la ciutadania.

Segons ha informat la tinent d'alcaldia de l'ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, està previst que la primera fase d'aquestes obres finalitzi el gener de 2024. Un cop completades les actuacions, la xarxa unificada connectarà nou municipis de l'àrea metropolitana. Es tracta de l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Barcelona.



El nou tram de tramvia connectarà amb quatre línies de metro –l'L1, L2, L4 i L5- i tretze línies d'autobús, a més d'enllaçar amb les tres línies actuals del Trambesòs, la T4, la T5 i la T6.

Segons els càlculs del consistori, la intervenció permetrà guanyar 8.400 metres quadrats nous per a vianants, 2.500 metres quadrats d'espais per a bicis i 5.000 metres quadrats de zones verdes. Per altra banda, la connexió permetrà captar 220.000 viatgers diaris i reduir el pas de 12.500 vehicles privats cada dia pel tram central de l'avinguda Diagonal. Els estudis elaborats per l'ajuntament de la capital catalana també assenyalen que la nova infraestructura permetrà arribar de la plaça de les Glòries al passeig de Sant Joan en set minuts.

Adéu a les catenàries

La connexió de les xarxes de Tram per la Diagonal es durà a terme sense línia aèria de contacte o catenària. En les noves obres s'apostarà per un sistema subterrani – conegut com a ATC- que, segons l'ajuntament, "permetrà la màxima integració urbana del tramvia en el teixit històric". "En cruïlles molt llargues com la del carrer Aragó o el Passegi de Sant Joan, on seria necessari un elevat nombre d'elements verticals i fils tensors en el cas de la catenària convencional, el sistema sense catenària garantirà un espai diàfan, sense pals i totalment respectuós", ha indicat el consistori.

Un cop completades les obres, la Diagonal quedarà configurada amb diferents seccions entre la plaça de les Glòries i l'estació de Verdaguer. En el tram entre els carrers Castillejos i Lepant, es mantindrà la rambla actual i s'ampliaran les franges verdes laterals. La calçada del lateral muntanya tindrà els carrils per al tramvia, per al pas de serveis i un carril bici, mentre que la calçada mar comptarà amb el carril del tramvia i un més per als vehicles privats. Pel que fa a les voreres, actualment de 5 metres, passaran a tenir-me 7,5 al costat muntanya i 10 al costat mar.



Al tram des del carrer Lepant fins al passeig de Sant Joan la disposició serà diferent, amb la plataforma per al tramvia situada al tronc central. Just al costat de la via central es construirà un carril bici bidireccional de quatre metres i s'ampliaran les voreres laterals, dels tres metres actuals als 7,5 metres. Els vehicles privats, en canvi, passaran a tenir dos carrils per sentit, que se situaran als laterals de l'avinguda, juntament amb un carril de serveis.

Quant a la plaça de les Glòries, s'urbanitzarà tota la banda mar del parc en el tram comprès entre els carrers de Cartegena i Badajoz i es farà la construcció d'un nou intercanviador de transport. A més, a l'entorn dels accessos de l'estació de metro de Glòries, s'hi aixecaran uns jardins. Les obres al llarg de tot el tram es faran de forma simultània i, segons l'ajuntament, provocaran afectacions similars a les que ja està en marxa.

Tot i l'alegria generalitzada, el president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, ha demanat a les diferents administracions que comencin a pensar en la segona fase de les obres –des de Verdaguer fins a la plaça Francesc Macià- i en l'allargament de les línies de tram actuals. En paral·lel, ha exigit millores en les estacions d'autobusos intermodals, la instal·lació de carrils bus VAO per accedir a Barcelona i millorar la xarxa de Rodalies.