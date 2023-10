Les obres de la nova Rambla acabaran el 2027, tres anys abans del previst inicialment

Les obres de la nova Rambla de Barcelona no acabaran l'any 2030, com estava previst inicialment, el nou consistori preveu que el passeig més emblemàtic de la capital catalana estarà enllestit el gener de 2027, és a dir, tres anys abans del previst. Ho ha anunciat Jaume Collboni aquest dilluns després de presentar el nou calendari per escurçar els termini dels treballs. Segons l'Ajuntament, el disseny del projecte de reforma original es manté, només ha canviat l'estratègia per executar-lo.

"No ens podíem permetre sis anys d'obres en el passeig més emblemàtic de la ciutat", ha dit l'alcalde en una roda de premsa aquest dilluns, on ha explicat que la reurbanització de la Rambla és l'actuació "més ambiciosa i transcendental" d'aquest mandat. De fet, la llarga durada de les obres era una de les principals queixes dels comerciants i veïns de la zona. El president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, s'ha mostrat "agraït" per l'anunci, però també ha advertit que la transformació ha de ser igual de bona per a un veí, com ho ha de ser per a una bota o un turista.

Com seran les obres a partir d'ara?

En lloc d'anar treballant per trams des de Colom fins a plaça Catalunya, la nova estratègia preveu abordar la reforma del tram de la Rambla entre Santa Madrona i Canaletes en tres fases. Així, el nou disseny de la reforma divideix la Rambla en tres únics trams: primer es remodelarà la banda del Besòs durant prop de 10 mesos; després s'atacarà la banda Llobregat -on hi ha el Liceu, la Boqueria i el Palau de la Virreina, entre altres- durant 10 mesos més.



Un cop acabades les obres a banda i banda de la Rambla s'abordarà, per últim, el tronc central, on actualment hi ha les terrasses, les floristeries i els ocellaires, entre altres. El Govern municipal preveu que passades les obres els ocellaires desapareguin de la Rambla, però cal esperar que acabi el procés judicial en marxa. Respecte les floristeries, l'objectiu és que continuïn, igual que els quioscos de premsa, tot i que amb un nou disseny encara no detallat.

Un únic sentit de circulació

Durant les obres, la Rambla mantindrà un únic sentit de circulació que serà sempre en sentit muntanya. Així, quan el tram de les obres afecti la banda Besòs, els cotxes pujaran pel cantó Llobregat, mentre que durant el segon tram de reforma pujaran per la banda Besòs.

Els tècnics de l'Ajuntament asseguren que mentre durin les obres es garantirà l'accés a habitatges, comerços i pàrquings i s'asseuran més endavant per detallar com es pot garantir també el pas als serveis d'emergències. També destaquen que es garantirà en tot moment la mobilitat de pujada atès que la Via Laietana pot assumir la mobilitat de baixada. Tanmateix, el consistori no ha precisat encara quins canvis es duran a terme en les línies de bus que hi circulen ni quines afectacions tindran les obres en la circulació.

El canvi d'estratègia en l'execució de les obres no implica més pressupost ni canvis en el contingut del projecte

El canvi d'estratègia en l'execució de les obres no implica més pressupost ni canvis en el contingut del projecte, segons l'Ajuntament. Així, un cop acabades les obres, la Rambla tindrà un únic carril de circulació per banda i el vianant guanyarà espai tant a la plataforma central com a les voreres. El pas de vehicles quedarà restringit al trànsit veïnal, bicicletes, autobusos, la distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i l'accés als aparcaments de la zona.

En total, aquest mandat s'hauran invertit uns 48 milions i, en total, la inversió de la transformació del passeig sencer puja fins als 55,6 milions, una xifra que ja inclou un encariment a causa de l'augment dels preus d'alguns materials.