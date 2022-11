Veïns i comerciants demanen accelerar la reforma de la Rambla: "Vuit anys ens semblen inassolibles"

Després d'anys de retard, el passat 3 d'octubre van arrencar les esperades obres de transformació de la Rambla de Barcelona. La primera fase de la remodelació del passeig, que va des de Colom a Santa Madrona, es preveu finalitzar en uns 18 mesos, és a dir, el segon trimestre del 2024. No obstant, la totalitat de la reforma d'aquest espai central de Ciutat Vella no acabarà fins al 2030. Aquesta previsió ha provocat la reacció de comerciants, veïns i institucions de l'emblemàtic passeig, que consideren que el calendari previst és "inassolible". Per això, l'associació Amics de la Rambla ha enviat una carta a tots els grups polítics presents a l'Ajuntament de Barcelona on ha reclamat escurçar els terminis de la reforma.

En un comunicat, l'entitat apunta que els més de sis anys d'endarreriment segurament faran necessari adaptar certs aspectes a una realitat canviant. "La necessitat d'adaptar la morfologia, la mobilitat i els usos de la Rambla a la realitat actual del passeig va fer-se més present en les nostres reivindicacions a partir d'abril del 2012 i va cristal·litzar amb l'aprovació definitiva del Pla Especial d'Ordenació de la Rambla, l'any 2016.", ha recordat l'associació.

"Des del moment de l'aprovació del Pla, des d'Amics de la Rambla hem reclamat l'inici de la reforma que el pla permetia, ja que sempre hem considerat que era bona per la Rambla i per als seus veïns, comerciants i visitants", conclou el comunicat. Tanmateix, des de l'associació lamenten que "el retard d'aplicació del pla ha fet que les urgències plantejades el 2012 continuïn presents i, en alguns casos, s'hagin aguditzat".

Tot i els retards, Amics de la Rambla ha destacat que la remodelació continua sent "positiva i vàlida", però consideren que els terminis d'obres són massa llargs per un carrer "que ha de continuar sent l'espai central de la vida del districte de Ciutat Vella i de la ciutat".

Per aquest motiu, l'associació reivindica a tots els grups municipals de l'Ajuntament que, en els seus programes electorals, es comprometin amb el futur de la Rambla, incloent-hi entre les seves propostes la reducció del període d'obres anunciat. L'horitzó del 2030 els resulta "inassolible" per a la gent que viu i treballa a Ciutat Vella, afegeixen. La carta lliurada compta amb el suport de la Junta Directiva i del Consell Assessor de la Rambla.

"Tant de bo la reforma no duri vuit anys, però nosaltres preferim ser realistes abans de dir coses que no puguem complir"

El president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, en el discurs efectuat al Saló de Cent durant el lliurament de guardons als Ramblistes d'Honor 2022, ara fa una setmana, ja va denunciar que vuit anys per acabar la reforma del passeig és una "exageració". En aquell moment, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, va defensar que l'equip de govern està "compromès amb la Rambla". "Tant de bo la reforma no duri vuit anys, però nosaltres preferim ser realistes abans de dir coses que no puguem complir. Volem que hi hagi activitats a la Rambla. Hem d'omplir la Rambla amb propostes de continuïtat", va concloure Rabassa.