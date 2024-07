Tots els espais de Barcelona que es transformen en cinemes a l'aire lliure

Estiu és sinònim de cinema a la fresca. Desenes de municipis d'arreu de Catalunya organitzen cicles de cinema a l'aire lliure per fugir de la calor i gaudir de la fresca de la nit. Barcelona té una àmplia oferta de localizacions on es projecten curtmetratges i films, i que permeten descobrir racons de la ciutat d'una manera diferent. Suro, Te estoy amando locamente, 20.000 especies de abejas o Las buenas compañías són alguns dels títols que es podran veure al llarg de l'estiu a les Cotxeres de Sants, el fossar del castell de Montjuïc o el pavelló Mies van der Rohe, entre d'altres punts.



Fossar del castell de Montjuïc

Fins al 2 d'agost, els Jardins del Castell de Montjuïc combinarà la projecció d'èxits recents amb clàssics i reestrenes de tots els gèneres: comèdia, drama, musical, ciència-ficció… L'entrada val vuit euros i es podran veure els següents films: Los que se quedan (12 de juliol), Charada (15 de juliol), Vidas pasadas (17 de juliol), El resplandor (19 de juliol), La zona de interés (22 de juliol), Orgullo y prejuicio (24 de juliol), Oppenheimer (26 de juliol), Te estoy amando locamente (29 de juliol), Billy Elliot (31 juliol) i el divendres 2 d'agost hi haurà una pel·lícula sorpresa.



Platja de Sant Sebastià de Barcelona

Torna al litoral de Barcelona el Cinema Lliure a la Platja 2024. Es tracta d'una mostra gratuïta de cinema independent que se celebra les nits d'estiu a diverses platges del litoral català. A Barcelona és a la platja de Sant Sebastià. Les pel·lícules començaran entre les 21:30 hores i les 22:00 hores fins al 8 d'agost. L'accés és gratuït i no cal reserva prèvia.

Es podran veure els següents films: Creatura (18 de juliol), Vidas pasadas (25 de juliol), Robot Dreams (1 d'agost) i 20.000 especies de abejas (8 d'agost).

Pavelló Mies van der Rohe

El Pavelló Mies van der Rohe, un dels edificis més icònics de l'arquitectura racionalista moderna, es convertirà en una sala de cinema a la fresca amb la celebració del Pantalla Pavelló el 5 d'agost i el 2 de setembre. L'entrada val 2 euros i s'ha de comprar a través de la web del pavelló.

El cicle va donar el tret de sortida el passat 1 de juliol amb la projecció de la pel·lícula The Mies van der Rohes, de Sabine Gisiger. El 5 d'agost a les 21:30 h serà el torn del film de Maurizius Staerkle-Drux Concrete Love, una pel·lícula que se centra en la figura de Gottfried Böhm. I finalment el 2 de setembre es podrà veure Skin of glass, de Denise Zmekhol, a les 21.30 h.



Museu de la Ciència CosmoCaixa

El Museu de la Ciència CosmoCaixa va començar dijous una nova edició del cicle de ciència estiuenc en família que inclou pel·lícules de ciència-ficció, a més d'espectacles, concerts, monòlegs i tallers. El 25 de juliol es projectarà Dune (2021), mentre que l'1 d'agost el museu proposa el film Apolo 13. Finalment, el 8 d'agost es podrà gaudir del clàssic Contact (1997). El tiquet per veure les pel·lícules inclou l'accés al museu.

Centres Civics de Barcelona 'Pantalles Barcelona'

La Xarxa de Centres Cívics de Barcelona recupera un any més el cicle de cinema a l'aire lliure Cinema a la Fresca!. Centres cívics com l'Ateneu Fort Pienc, les Cotxeres de Sants, Josep Maria Trias i Peitx o Can Clariana Cultural, entre d'altres, participen a la iniciativa coordinada per l'Institut de Cultura de Barcelona. En total s'emetran vuit films que es repartiran en dates diferents. Entre els títols més destacats hi ha el Premi Goya a la Millor Pel·lícula de 2023, 20.000 espècies d'abelles; el Goya a Millor Guió Original, Upon Entry; o el Premi Gaudí 2023, Suro.



Hotel Palace de Barcelona

Fins a mitjan setembre, l'hotel El Palace Barcelona ofereix cinema clàssic en versió original subtitulada a la seva terrassa superior. Durant el mes de juliol, cada dilluns es projecta Bridget Jone's Diary; el dimarts The best exotic Marigold Hotel; el dimecres Forrest Gump; el dijous Breakfast at Tiffany's; el divendres Roman holiday; el dissabte La la land; i el diumenge Goldfinger.

Durant el mes d'agost, cada dilluns es projectarà Notting Hill; el dimarts A star is born; el dimecres Breakfast at Tiffany's; el dijous Gilda; el divendres Great Gatsby; el dissabte Grease; i el diumenge Casino Royale.

I durant el mes de setembre, cada dilluns es projectarà There is something about Mary; el dimarts Mamma Mia; el dimecres Call me by your name; el dijous Roman holiday; el divendres Gran Hotel Budapest; el dissabte A star is born; i el diumenge No time to die.