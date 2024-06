Al llarg de tota la costa catalana s'amaguen cales i platges que durant els mesos de juny i juliol es converteixen en petits refugis per fugir de la calor. Des del cap de Creus fins al delta de l'Ebre, hi ha llocs per a tots els gustos: des de cales amagades i salvatges fins a platges més àmplies i conegudes, de sorra fina o de pedres, aptes per a mascotes o nudistes. Totes són ideals per fer una escapada d'un dia o quedar-s'hi un temps. Us proposem 10 platges catalanes ideals per refrescar-se aquest estiu.

Platja de l'Arboçar (Tarragona)

També coneguda com a Cala Fonda o Waikiki, la platja de l'Arboçar es troba al vell mig del Bosc de la Marquesa, dintre PEIN Tamarit Punta de la Móra, cogestionat per l'entitat DEPANA. És nudista i per accedir-hi és necessari fer una caminada des de platja Llarga. S'hi arriba a través d'un sender de pinedes senyalitzat, envoltat de penya-segats i vegetació autòctona, i que queda integrat en el camí de ronda que uneix totes les platges i cales de Tarragona amb les d'Altafulla i Torredembarra.



Platja dels Capellans (Salou)

No marxem de la Costa Daurada. La platja dels Capellans de Salou té més 200 metres de sorra fina, amb uns 49 metres d'ample. Es troba flanquejada pel passeig marítim i protegida per alguns penya-segats. Acostuma a estar concorreguda perquè és ideal per a nens, gràcies a la seva ubicació i serveis, així com l'onatge suau, el poc desnivell que presenta en la seva entrada al mar i la poca profunditat. També es ideal per a esports nàutics.

La platja dels Capellans de Tarragona vista des de l'àrea de roques del costat. — ACN

Platja del Torn (Hospitalet de l'Infant)

Tornem a les platges nudistes per parlar d'un altre dels grans referents, ubicada en l'Espai Natural Protegit de la Rojala-Platja del Torn. Es tracta d'un petit tram del litoral de la localitat, que gaudeix d'un gran interès paisatgístic. Són habituals activitats a la sorra, aixi com passejar pel camí de ronda litoral. Un espai idoni per descansar i gaudir de la natura, gràcies en mesura també al seu aïllament natural.

Platja del Torn. — Diputació de Tarragona

Platja de Calafat (L'Ametlla de Mar)

Tot i el caràcter agrest de bona part del litoral de la localitat, es tracta d'una platja de sorra molt fina, al llarg d'uns 100 metres de llarg per 40 metres d'ample. És accessible totalment a peu i amb cotxe, i amb diversos serveix. Una platja recollida i alhora ideal per gaudir amb nens.

La cala Calafat de L'Ametlla de Mar. — Diputació de Tarragona

Platja del Trabucador (Delta de l'Ebre)

La costa catalana encara té racons amagats, i un d'ells és el delta de l'Ebre, on podem trobar platges espectaculars, com la platja del Trabucador. És una platja de sorra fina situada a lla badía del Fangar. Amb aspecte semidesèrtic i verge, és un dels paratges més singulars de la zona. La platja forma part de l'extensa península de sorra del mateix nom, de més de 400 hectàrees i que es pot recórrer fins a la punta del Diamant. Podem considerar que tota la zona té 6.500 m de longitud i 500 m d'amplada. S'hi poden veure miratges del Delta!

La platja del Trabucador — Mar Rovira / ACN

Cala Morisca (Sitges)

A Sitges, entre penya-segats del Parc del Garraf, trobem la cala nudista Morisca. És una platja semisalvatge amb aigües transparents. L'accés es pot fer a peu des de la carretera C-31 o deixant el cotxe al pàrquing de pagament del restaurant. La superfície de la cala és de 1.940 m², amb una longitud de 140 metres.



Cala Morisca. — Turisme Sitges

Platja de les casetes del Garraf

Situada al nucli urbà de Garraf, aquesta platja de 380 metres de longitud té sorra fina barrejada amb pedres i un pendent d’entrada al mar molt suau. Les cabanes de fusta remodelades són antigues barraques de pescadors. La platja disposa de serveis com dutxes, lavabos, equip de salvament, lloguer de gandules, para-sols i patins de pedals. També hi ha un hotel i un parell de restaurants a la zona.



Platja de les casetes del Garraf. — Turisme Sitges

Cala Montjoi (Roses)

Aquesta cala d'uns 250 m de longitud i 30 d'ample combina la sorra gruixuda i els còdols. Té un fort desnivell ràpid, el que facilita que les embarcacions puguin acostar-se molt a la platja. S'hi pot accedir en cotxe, però en temporada alta (15 de juliol al 31 d'agost), no es pot fer entre les 10:30 h i les 16:30 h. Té alguns serveis a la ciutat vacacional just al darrere. Abans hi havia El Bulli, i ara hi trobem El Bulli 1846, el museu dedicat al mític restaurant de Ferran Adrià.



La cala Montjoi de Roses — Maria Geli/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Platja del Port Bo (Calella de Palafrugell)

És coneguda perquè cada estiu s'hi celebra la popular cantada d'havaneres de Calella. Els esculls rocosos que hi ha entre la sorra granada i el mar creen diferents ambients en aquesta platja, que fa uns 190 metres de longitud i uns 15 d'amplada. Les barques varades sobre la sorra contribueixen a oferir una imatge de postal que és ben coneguda pels amants de la Costa Brava. Fàcil d'arribar-hi a peu i amb cotxe, a més.



La patja del Port Bo o platja de les Barques de Calella de Palafrugell. — Oscar Domínguez/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Platja del Castell (Palamós)

Prop del poblat ibèric de Castell i integrada dins l'espai d'interès natural del castell del cap Roig, en aquesta platja hi desemboca el canal de l'Aubi. Són més de 300 m lineals de sorra fina envoltats de pins, en un entorn ideal també per a fer una passejada. Està lleugerament allunyada del nucli urbà, però té diversos serveis, com una escola de caiac.