Nou propostes de festivals musicals poc coneguts per aquest estiu

Al juny comença oficialment l'estiu, i amb ell la temporada de festivals de música. Ja fa dies que, malgrat el temps inestable a bona part del país, ja es respira un ambient festiu per gaudir dels esdeveniments a l'aire lliure i de les nits estrellades. Sigui quin sigui el teu estil musical, hi ha una oferta ben diversa de festivals per a tots els gustos i públics.

Ulleres de sol, pantalons curts, una cervesa a la mà i una polsera al canell per poder gaudir amb els teus amics d'aquell festival amb aquell grup que portes esperant tot l'any. Més enllà dels macrofestivals, te'n proposem nou de poc coneguts que se celebraran durant el juny, juliol i l'agost.

El festival Blanes Arran de Mar (del 21 de juny al 6 de juliol)

Elena Gadel, Las Migas, Blaumut, Maria del Mar Bonet, Mayte Martín i Albert Pla actuaran a la primera edició del festival Blanes Arran de Mar. L'escenari encara és una incògnita però serà un racó molt emblemàtic del municipi. El públic que assisteixi comptarà amb servei de bar i menjar abans i després de les actuacions. L'obertura de portes del recinte serà a partir de les 20:00 hores i recomanen arribar mínim mitja hora abans de cada sessió per fer una entrada tan esgraonada com sigui possible.



Tot a punt a l'Escola Joaquim Ruyra per acollir la primera de les sis actuacions que hi haurà amb motiu #FestivalBlanesConcertsArrandeMar Avui, coincidint amb el primer dia d'Estiu i el Dia Internacional de la Música, actua #MayteMartín



Entrades: https://t.co/DKiU9rC2M9 pic.twitter.com/WtMzx5tlhR — Ajuntament de Blanes (@Blanes_cat) June 21, 2024

Festival Musicant (del 26 al 30 de juny)

L'any 2003 un grup de veïns de Campllong (Gironès) va organitzar quatre concerts al final de la Festa Major, i així va néixer un cicle al voltant de la música de creació catalana de tots els temps, que aquest any inclou Els Amics de les Arts, Pep Gimeno 'Botifarra', Xiomara Abello, Elena Gadel, Joan Isaac i Ekaterina Záytseva.



Festival Anòlia (del 13 al 20 de juliol)

És el festival per excel·lència de la Catalunya Central, que se celebra a Igualada. Pels escenaris de l'Anòlia, tres espais diferents, hi passaran noms cabdals del panorama musical català. El cartell de l'edició d'aquest any compta amb La Banda del Coche Rojo, Flashy Ice Cream, Bum Titis, Mama Dousha, Cooba i Miki Núñez. El festival continua amb la seva aposta per la gratuïtat del certamen.



Us presentem el cartell de l'#anolia24 amb @mikinunez Flashy Ice Cream, Mama Dousha, Bum Titis, Cooba al pati del Museu, i La banda del coche rojo al Parc Central. Tots els concerts són gratuïts! Més info a https://t.co/Ozy5An12r9 pic.twitter.com/hXonRuhLki — Anòlia Igualada (@anolia_igualada) June 6, 2024

Festival Altacústic (15 i 16 de juliol)

Els dies 19 i 20 de juliol, Altafulla es tornarà a convertir en l'epicentre de la música independent al Camp de Tarragona amb l'onzena edició del Festival Altacústic. L'escenari serà la Vila Closa, declarada bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya.

La primera jornada s'iniciarà a l'escenari Església amb el pop d'autor d'Eloi Duran, guanyador dels concursos Sona9 i Portautors de l'any 2023. També, al mateix escenari, actuarà la compositora i cantant de Terrassa, Aida Giménez, amb la seva banda Guineu, i la festa culminarà amb Remei de Ca la Fresca i el seu discurs feréstec i poètic. L'endemà, els concerts continuaran amb Henrio, Paula Valls, Xarim Aresté i La Ludwig Band, repartits entre l'Escenari del Pou i l'Escenari de l'Església. L'esdeveniment és d'accés lliure.

Paupaterres (del 17 al 20 de juliol)

Amb el lema Una altra pell, la 26a edició del Paupaterres concentrarà en un cap de setmana un cartell musical català de primer nivell, amb artistes com Oques Grasses, Figa Flawas, Pi de la Serra o Alidé Sans. Paupaterres és el Festival d'Estiu de Ponent i se celebra a Tàrrega (Urgell).



Nits de Veu de Premià de Mar (19 i 20 de juliol)

l cicle musical Nits de Veu de Premià de Mar (Maresme) arriba aquest juliol a la seva quarta edició amb Elena Gadel i Roger Mas com a caps de cartell. La cita serà el 19 i 20 de juliol al pati de l'escola La Lió i combina música amb sopars a la fresca. L'organització vol allunyar-se dels "escenaris tradicionals" per oferir al públic unes "vetllades d'ambient estiuenc".

A excepció del concert d'Elena Gadel, que arriba a Premià de Mar amb la seva banda, la resta de propostes són en format acústic. A més de Gadel i Mas, també passaran pel municipi les veus de Laura Garriga i Maria Lamata.

Festival Deltachamber (del 21 de juliol al 4 d'agost)

La novena edició del Deltachamber Music Festival portarà enguany els concerts de música de cambra en espais singulars de 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Tindrà lloc entre el 21 de juliol i el 4 d'agost amb una programació que abasta deu concerts a Tortosa, Amposta, la Sénia, Deltebre, Flix, Roquetes, Alcanar, la Ràpita, Horta de Sant Joan i Móra d'Ebre.

La novena edició, sota el concepte "Mosaic", serà resultat d'una residència artística i musical amb onze dels "millors instrumentistes del món i del nostre país" juntament amb sis músics dels programes Young Talent i Academy. També s'han programat concerts individuals, aquest cop de caire social i adreçats exclusivament a l'Associació de Malalts d'Alzheimer del Montsià.

💫 Ja hem presentat en roda de premsa els detalls de la 9a edició!



Del 21 de juliol al 4 d'agost, gaudirem de "Mosaic" a Amposta, Tortosa, la Sénia, Deltebre, Flix, Roquetes, Alcanar, la Ràpita, Horta de Sant Joan i Móra d’Ebre.



ℹ️ https://t.co/1prlRLAMjT pic.twitter.com/2LoQLGBl10 — DeltaChamber Music Festival (@DeltaChamberMF) June 19, 2024

A banda de la presència de reconeguts músics internacionals, també comptarà amb intèrprets ebrencs i oferirà peces de compositors del territori com T. Alburquerque i J. Griso i Alabart. "Mosaic" inclourà repertoris amb gèneres tan diversos com les havaneres cubanes, sevillanes, tangos o valsos vienesos.

F'Estiu de Calonge (del 5 al 17 d'agost)

Calonge (Baix Empordà) celebra aquest estiu la quarta edició del F'Estival amb Sílvia Pérez Cruz com a cap de cartell. L'acompanyarà la Gio Symphonia, Guillem Roma i The Gramophone Allstars Big Band, entre d'altres propostes musicals que es faran entre el 5 i el 17 d'agost al municipi. L'objectiu de la proposta és projectar la música popular amb intèrprets locals amb preus assequibles. En total hi haurà sis concerts en dos escenaris al castell de Calonge on es combinaran estils musicals com la cançó d'autor, el soul, la música llatina, la sardana i la música clàssica.



Embosca't Festival (30 i 31 d'agost)

L'Embosca't Festival oferirà una experiència única amb concerts al mig del bosc del municipi d'Argençola, al poble de Clariana, situat a la comarca de l'Anoia. El festival cerca la implicació dels veïns de la zona en l'organització de les nits d'estiu, i també promoure una major sostenibilitat en totes les activitats culturals. El cartell d'enguany està format per Pau Vallvé, Anna, Andreu, Maria Jaume, Joan Miquel Oliver, Socunbohemio i Marta Vidal.