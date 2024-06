Les platges metropolitanes arriben a l'estiu amb un 20% menys de superfície a causa dels temporals

Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona encaren l'estiu amb un 20% menys de superfície en comparació a l'any passat per culpa dels temporals dels darrers mesos. Per frenar la manca de sorra, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) urgeix al Ministeri per a la Transició Ecològica i a la Generalitat un Pla d'estabilització de les platges a mitjà i llarg termini que garanteixi la supervivència i viabilitat d'aquests espais naturals: "Probablement, fer aportacions cada any ja no serveix per res".

L'AMB ha presentat la temporada aquest dimarts des de Montgat (Maresme), municipi considerat el "quilòmetre zero" de la regressió del litoral metropolità, ja que ha perdut quasi totes les platges durant l'última dècada. D'altra banda, aquest organisme també ha anunciat que aquest estiu estaran obertes entre un 10% i un 20% de les dutxes i rentapeus arran de la millora de la situació de sequera.

El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha recordat que cada estiu hi ha 11 milions de banyistes que utilitzen les platges metropolitanes, fet que les situa com l'espai natural més utilitzat al voltant de Barcelona, "un motor socioeconòmic imprescindible". En el cas de Montgat, la pèrdua de platges ha comportat haver de tancar les sis guinguetes, fet que suposa deixar d'ingressar 360.000 euros a les arques municipals en concepte de cànon, entre altres pèrdues i afectacions indirectes.

Torra ha clamat per una "actuació contundent" coordinada entre l'Estat espanyol, la Generalitat i els ens municipals per preservar el litoral. Ha demanat "deixar de buscar excuses en el canvi climàtic" i ha recalcat que les platges "estan altament artificialitzades", en al·lusió especial als efectes dels ports del Masnou i Barcelona. "Cal que corregim les nostres pròpies errades", ha afirmat Torra: "No pot ser que un municipi pagui les conseqüències del que s'ha construït al del costat".

El responsable ha precisat que a les platges de l'AMB s'hauran d'aplicar solucions diferents en funció de la seva ubicació. En el cas de la costa maresmenca, Torra aposta per la combinació d'espigons transversals, paral·lels i semi submergits. De fet, el territori està a l'espera que el Ministeri de Transició Ecològica publiqui en un termini màxim de dos mesos la seva proposta concreta per aquesta zona.

Equipaments adaptats a la regressió

Els usuaris podran gaudir enguany d'uns 25 km de platges, en els quals el mobiliari i equipaments també s'han hagut de reduir a causa del retrocés. També ha calgut eliminar les àrees de joc infantil i de pràctica d'esport, com el vòlei. D'altra banda, l'ens preveu consolidar el projecte d'accessibilitat i inclusivitat a les platges.

A les platges on sí que és viable instal·lar equipaments, l'AMB ha invertit 480.000 euros a renovar-los. Entre altres, ha instal·lat 1.250 metres de noves passeres al Baix Llobregat, més de 600 metres de nous tancaments de zones dunars -sobretot a Gavà i Viladecans-, 70 metres de nova passera per accedir a la Nova Mar Bella de Barcelona, quatre canals nous de sortida d'embarcacions i la renovació dels lavabos a Barcelona.