Vuit refugis de muntanya per gaudir de la natura (i fugir de la calor) a Catalunya

Una de les activitats preferides dels catalans durant les vacances d'estiu és el senderisme, redescobrir rutes de muntanya per gaudir de la naturalesa i desconnectar de la ciutat. Alguns d'aquests recorreguts poden durar dies, per això molts excursionistes opten per allotjar-se a refugis de muntanya.

Com cada any, des de principis de juny fins a finals de setembre, gairebé tots els equipaments de la xarxa de refugis de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) estan oberts en règim de guarda de manera ininterrompuda. I, evidentment, més enllà dels d'aquesta federació, refugis d'altres propietats també aprofiten l'estiu per obrir encara més les portes als esportistes i amants de la natura.

Per tot plegat, us proposem fins a vuit refugis de muntanya del territori català que val la pena descobrir. La majoria es troben al Pirineu, però també n'hi ha en algun altre punt muntanyós del país

Refugi Certascan (Pallars Sobirà)

Des del refugi de Certascan (2240 m) es pot gaudir d'unes vistes impagables a la capçalera de la Vall de Cardós, enmig del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Milers d'excursionistes passen cada estiu per aquest emblemàtic edifici, situat al costat del desguàs de l'estany de Certascan, un dels més grans de la serralada pirinenca. Té capacitat per a 40 persones i és de la FEEC.



Refugi Coma de Vaca (Ripollès)

El refugi Coma de Vaca (1995 m) té els seus orígens en una petita casa de pedra que hi havia on hi ha l'edifici actual. Avui és un refugi modern i acollidor, en una idíl·lica vall envoltada de cims, on es pareixen els rius Freser i Coma de Vaca. Hi passen les variants del GR 11 (GR 11.7), l'excursió al refugi per les gorges del Freser o pel Camí dels Enginyers des de Núria. També forma part de la Travessa dels 3 Refugis i de la ruta Muntanyes Màgiques. Des d'aquí podem fer alpinisme, esquí de muntanya, excursionisme, raquetes de neu, senderisme i aquestes travesses. És propietat de la FEEC i té places per a 52 persones.

Refugi Ciriac Bonet (Baix Camp)

Els refugis més coneguts són els del Prepirineu i els del Pirineu, però també en podem trobar a altres punts del país que també tenen muntanya, com el refugi Ciriac Bonet. Es tracta d'un refugi de pedra situat al pintoresc poble de Siurana de Prades (Baix Camp), abocat als penya-segats d'un enorme penyal de roca calcària. La terrassa ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars.

Refugi del Niu de l'Àliga (Berguedà)

A 2537 metres d'altitud, s'ubica al punt més alt de la tosa d'Alp, essent el refugi guardat més alt del Pirineu. Conegut per formar part de la ruta Cavalls del Vent, és també un edifici emblemàtic a la zona més alta de l'estació d'esquí de la Molina. Les vistes a la Cerdanya, Ripollès i Berguedà són impagables. A l'estiu hi podem fer les rutes d'alta muntanya, senderisme, excursions i passejades, mentre a l'hivern és ideal per als esports de neu. És propietat de l'estació d'esquí de La Molina i té capacitat per a 27 persones.



Vols pujar fins a la zona més alta de l'estació gaudint de les millors vistes? 🚡 El Telecabina Cadí-Moixeró és la manera més còmoda d'arribar al Refugi del Niu de l'Àliga, situat a 2.537m d'altitud 😍@visitpirineus @pncadimoixero @costabravapirineu pic.twitter.com/qex5lZn1iW — La Molina (@SnowLaMolina) July 7, 2023

Refugi d'Amitges (Pallars Sobirà)

Situat al cor del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al costat de l'estany Gran d'Amitges és un refugi d'alta muntanya. La terrassa ofereix unes magnífiques vistes de la part occidental del parc.

Refugi Estanys de la Pera (Cerdanya)

El refugi Estanys de la Pera (2357 m) es va inaugurar l'any 1957 i s'ubica al vessant sud del port de Perafita, al costat dels estanys de la Pera. És punt de pas del GR 11.10, una de les variants del sender de gran recorregut transpirinenc per excel·lència, que comunica la Cerdanya amb el Principat d'Andorra. L'estiu és una època ideal per anar-hi amb nens, ja que el seu accés és força ràpid i fàcil, i perfecte per a fer-hi excursionisme. A l'hivern el millor es l'esquí de muntanya i les raquetes de neu. És de la FEEC i té lloc per a 35 persones.



Refugi Estanys de la Pera. — FEEC/Pau Aguilera

Refugi Erols (Berguedà)

El refugi ocupa una gran casa de pedra situada a 7 quilòmetres de la Pobla de Lillet, dins el parc natural del Cadí-Moixeró.

Refugi de Caro (Baix Ebre)

Acabem al sud del país, a les Terres de l'Ebre, on també hi ha refugis ideals per quedar-s'hi una nit o dues, com el refugi de Caro, que tal com indica el seu nom, se situa a 21 km de la ciutat de Tortosa, a l'interior de el Parc natural dels Ports, prop del cim més alt del Mont Caro.