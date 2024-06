Set propostes per gaudir de l'enoturisme al Penedès

Si Catalunya és país de vinyes i vins de qualitat, el Penedès és una de les comarques vitivinícoles per excel·lència. I és que al territori ens hi podem acostar a través de la natura, el patrimoni, la història, la cultura… i també amb l'enoturisme.

Enoturisme Penedès ofereix diverses propostes en aquest sentit, com visites a cellers i tast de vins, a una barraca de pedra seca o contemplat magnífics paisatges marcats per les vinyes, passant per rutes entre vinyes. Nosaltres hem seleccionat fins a set experiències enoturístiques per fer tant amb família com amics.



Tast de vins i visita a un celler

Els vins i caves de la comarca ens parlen de la personalitat del territori a través de la DO Penedès, la denominació d'origen amb més història i tradició vinícola de Catalunya. A més, cal destacar que més del 60% dels vins que engloba aquest paraigua es fan avui dia són ecològics.

Podem visitar cellers com Can Marlès, de producció ecològica dins d'una finca de 300 ha; El projecte Un sol cel, que va començar l'any 2012 sense celler; La Finca Mas Perdut que elabora vins de manera singular i autèntics; I Cellers Avgvstvs Forvm, en un enclavament ideal entre el mar i la muntanya. Són tan sols algunes de les múltiples propostes que podem trobar.

Detall de raïm collit durant la verema de la DO Penedès del 2022. — Gemma Sánchez / ACN

Endinsa't en una barraca de pedra seca

Una altra oferta turística del Penedès és la proposta Barraca entre vinyes, una experiència enoturística particular que barreja tradició i natura amb una atenció personalitzada. La proposta ens permet despertar dins una barraca de pedra a peu de vinya, "tot gaudint de la tranquil·litat, de la sortida o la posta de sol".

Aquesta proposta també és ideal si simplement volem passejar entre ceps i gaudir de l'entorn. A més, també podrem fer un tast de vins exclusiu a Vins de Foresta i un esmorzar servit a la mateixa barraca en un cistell. Ha amollat una estructura tradicional a una filosofia 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Visitar el VINSEUM i el Cava Centre

A Sant Sadurní d'Anoia hi trobem el Cava Centre, un centre d'interpretació ubicat en una destil·leria d'esperit de vi construïda l'any 1814. Es tracta d'un espai on s'explica tota la història del cava i del poble. Descobrirem d'on surten les bombolles del cava o per què les ampolles es tapen amb un tap de suro.

També és interessant la visita al nou VINSEUM – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya de Vilafranca, un espai pensat perquè els visitants visquin i experimentin la cultura del vi i tot allò que l'envolta. Estan treballant en el muntatge del nou museu, per bé que fa unes setmanes es van obrir ja nous espais, com el de benvinguda, la botiga i la Plaça del Vi. Aquesta és una àrea d'accés lliure on s'exposa informació de totes les regions vinícoles catalanes, com una àgora oberta.

Premsa de vi del segle XIX i 5.000 quilos de pes que presideix la planta baixa del nou VINSEUM. — Gemma Sánchez / ACN

Fer una ruta a peu o en bici entre vinyes

Una bona opció per descobrir el món del vi és fer-ho a través de rutes entre vinyes. En concret, en podem fer a peu, a través de la diversitat d'oferta que ens proposen diversos cellers. Però també us proposem especialment fer-ho sobre una bicicleta.

En concret, la Bodega Miquel Jane proposa una jornada completa d'enoturisme on gaudirem dels paisatges i vinyes de la regió, seguint un recorregut fotogràfic únic. Es calcula que es pot fer amb unes quatre hores, cadascú al seu ritme. Després podrem visitar el celler, amb degustació i tast de vins.



Gaudeix de les vistes d'un dels miradors Miravinya

Una proposta espectacular i per a tots els públics és els Miravinya, cinc miradors interconnectats. Es tracta d'un itinerari pensat per fer en cotxe, on l'importat és tant el destí com el trajecte. "Un viatge per la geografia, la natura, la cultura i la història del paisatge del vi", promet.

És una gran opció per descobrir el Penedès i perquè és com és. Si seguim la ruta ens acostarem als diversos miradors, així com a les parades intermitges. Si escanegeu el codi QR, a més, podreu sentir una petita història al voltant de cada punt. Una proposta ideal per a passar una jornada arreu del territori.

Descobreix la verema al Penedès

La Festa de la Verema al Penedès que se celebra al setembre ofereix pícnics i experiències gastronòmiques als cellers. Es tracta d'una aposta dels cellers de la Ruta del Vi del Penedès per donar la benvinguda a la temporada.

Cada celler té una proposta especial, amb opcions de pícnics, d'aperitius, brunchs i dinars entre vinyes, per gaudir de l'aire lliure amb amics i família, segons expliquen al portal de turisme. Al setembre trobarem una temporada plena d'activitats turístiques vinculades a la verema per a totes les edats, per viure en primera persona el seu moment més especial.



Veremadors al Penedès aquest estiu. — Gemma Sánchez / ACN

Gaudeix d'una calçotada entre vinyes

Durant la temporada de calçots, que sol anar d'entre finals a principis d'any, aproximadament a partir del novembre i fins al març, també podem gaudir d'una opció particular. Es tracta de calçotades entre vinyes, una espècie de 2 per 1 que ens permetrà gaudir de la gastronomia del territori alhora que coneixem projectes del món del vi.

La pàgina del Consorci de Promoció Turística del Penedès en proposta dos, ideals per fer tant amb família com amb amics. D'una banda, la que es fa a Mas Rabell, amb els plats més tradicionals de la regió en una masia del segle XIV en un entorn espectacular. O també la calçotada entre vinyes a Mas Llagostera, en una sala amb totes comoditats i vistes a la vinya per dinar.