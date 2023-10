7 propostes variades per descobrir el Baix Penedès del mar a la muntanya

Continuem viatjant per Catalunya per descobrir tot el territori, i ara fem parada al Baix Penedès, una comarca situada en un punt privilegiat, un entorn natural que va de les muntanyes i els boscos fins a una mar càlida i tranquil·la. Un territori que beu del llegat històric dels primers pobladors ibers, passant per l'epoca romana i musulmana, així com la medieval. Una comarca amb gastronomia mediterrània, rutes, tradició…

Per tot plegat, us proposem set opcions per descobrir el Baix Penedès de dalt a baix. Opcions culturals i familiars, gastronòmiques i esportives, amb tradició i oci, per a satisfer a tots els gustos. Dels miradors a equipaments culturals, passant per la tradició i les platges, fins a la gastronomia i la varietat esportiva.

Descobreix la comarca des dels miradors

Una bona opció per conèixer el Baix Penedès en tota la seva dimensió i patrimoni natural és optar per visitar els diversos miradors que ens ofereix. Existeix un projecte que vol donar a conèixer els atractius paisatgístics del Baix Penedès, a partir de 12 punts estratègics des d'on podrem observar el paisatge i els elements patrimonials que articulen la comarca.

El gran atractiu del projecte és que podem visitar tots els miradors gràcies a la possibilitat d'enllaçar-los amb una ruta de gran recorregut de 113 quilòmetres i 2000 metres desnivell positiu. Així, a través de les etapes necessàries en funció del visitant, podem trepitjar el territori que abraça, aprofitant per fer parada i fonda als establiments de la comarca.

D'aquesta manera el Consell Comarcal del Baix Penedès proposa valorar el paisatge, però també l'oferta hotelera, els allotjaments rurals i la gastronomia. Així com la gran oferta d'activitats culturals i enoturístiques a realitzar al territori.



Visita la Vil·la Museu Pau Casals

En clau cultural us recomanem especialment la vista a la Vil·la Museu Pau Casals. El seu objectiu principal és el de conservar, preservar i difondre la vida i l'obra del músic a través de l'extens patrimoni artístic i documental que s'hi conserva.

El mateix Casals va ordenar construir aquesta edificació l'any 1910 al passeig marítim de Sant Salvador del Vendrell. Inicialment com una casa d'estiueig, va ser reformada per l'arquitecte Antoni Puig i Gairalt entre 1931 i 1936, amb la Sala de la Música, el jardí i el mirador. El reconegut artista hi va viure fins que va marxar a l'exili del qual mai va tornar, a partir de 1939.

El museu va tancar l'any 1996 per sotmetre'l a una profunda rehabilitació a causa de la degradació dels anys, les inclemències climàtiques i les noves necessitats de la societat actual. Després d'una intervenció tant des del punt de vista estructural com museogràfic, l'actual museu va ser inaugurat l'any 2001.



Gastronomia

Una bona de conèixer una comarca també és acostar-se a la seva gastronomia, amb un seguit de productes propis que fan del Baix Penedès un referent gastronòmic. Una bona opció és tastar els productes típics com podem fer a través de la Ruta del Xató, o descobrir menjars tan llaminers com la coca enramada, els bufats o les orelletes.

Segons detalla al portal de turisme, a l'hivern és habitual de menjar el xató, l'amanida d'escarola amb bacallà esqueixat, tonyina fresca, anxoves i olives, i una salsa condimentada a base de nyores i fruita seca torrada, sovint acompanyat de truites de verdures del temps. La coca enramada amb espinacs i mongetes o amb la variant de llom de porc o arengades a la brasa són altres plats tradicionals. Al nord parlem de les graellades de carn amb rovellons i el civet de senglar, mentre als pobles del litoral, prop del Garraf, es pot menjar el bull de tonyina, l'all cremat o l'arròs a banda. Entre les postres típiques trobem els bufats, en tot temps, i les orelletes per Quaresma, així com les fassines del Vendrell que produeix el resolis, un licor d'aiguardent aromatitzat amb anís o canyella, que marida amb la pastisseria dolça.

L'ens comarcal reivindica que el sector agroalimentari del Baix Penedès sempre s'ha caracteritzat pel respecte al territori. Ho estan mantenint les noves generacions, alhora que obren nous canals de comercialització dels productes locals a través d'Internet i estableixen sinergies amb altres empreses i establiments de la comarca.

Tradició arrelada

El Baix Penedès és un dels patrimonis rics amb historia i cultura, on la festa i la tradició continuen arrelats, i són molt riques i variades. Parlem de les colles castelleres als aplecs, fires, festes majors i altres expressions populars. Destaquen especialment els castellers, amb els Nens del Vendrell (creada el 1926) i els Minyons de l'Arboç (fundada el 1958 i refundada el 2002) i els Bous de La Bisbal del Penedès (fundada el 2015).

Però el calendari està farcit de celebracions populars, festes majors, aplecs, trobades i altres expressions del folklore local. Són també característics el ball de bastons, el ball de diables, els gegants i capgrossos, els grallers, les sardanes, els xanquers i tots els elements relacionats amb el bestiari de foc.

A la comarca també destaca la celebració de festes de Carnaval, amb rues autènticament multitudinàries en alguns municipis. També cal esmentar les típiques representacions nadalenques dels Pastorets Musicals al Vendrell, així com els Tres Tombs o la celebració de la diada cantant caramelles.

Esports per a tots els gustos

El Baix Penedès gaudeix d'unes característiques idònies per a la pràctica de l'esport en general, i algunes modalitats en general, amb un conjunt de rutes tant a peu com en bicicleta, amb especial atenció a la BTT, que ens portaran a descobrir el paisatge i el patrimoni. Una aposta pel turisme sostenible de proximitat.

Disposa de diverses rutes senyalitzades ideals per al senderisme, la marxa nòrdica o la bicicleta. Però també hi trobem diferents centres d'hípica, empreses d'esports d'aventura, camps de golf, kàrtings i altres equipaments.

A més, hi trobem diversos ports esportius preparats per la pràctica de la vela i altres activitats nàutiques. També s'ofereixen activitats nàutiques amb embarcacions de vela, motos d'aigua, surf, kite surf, etc. I es tracta també per un indret idoni per a fer submarinisme gràcies a l'existència de reserves marines com la de Masia Blanca al Francàs, barri marítim del Vendrell.

Platges

Seguim amb una recomanació que a aquestes altures de l'any li queden pocs dies per estar en el seu millor moment, però que entre les anòmales temperatures dels darrers dies i la seva extraordinària bellesa paguen la pena ser esmentades. I és que les platges del Baix Penedès són ideals pels que busquen aigües més aviat tranquil·les, destacant especialment les de Calafell, Cunit i el Vendrell. I per les quals podem passejar més enllà de la temporada d'estiu i altes temperatures.

En el primer dels casos, Calafell disposa de cinc quilòmetres de sorra daurada, amb aigües riques en iode i de moltes activitats aquàtiques que s'hi poden practicar. La Bandera Blava és present a les platges de Calafell des del 1992 i són idònies per al turisme familiar. Coneguda com a 'platja del biberó', destaca per la qualitat de la sorra i de l'aigua, la tranquil·litat del mar i la suavitat dels pendents quan s'entra al mar.

D'altra banda, Cunit té un front marítim de 2,5 quilòmetres lineals, amb 7 espigons o dics exempts que li donen un aspecte singular, en forma de cales semicirculars. En total, 2,7 km de platja de sorra fina, continua i de perfil suau, a més de la tranquil·litat del mar, idònies pel turisme familiar. Cal mencionar que les platges estan reconegudes amb el distintiu de Bandera Blava.

Les platges del Vendrell s'ubiquen a 3,5 km de la vila, i són les platges dels barris marítims de Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs. Set quilòmetres de longitud d'una costa que és baixa, rectilínia i formada per platges de sorra fina, amb mar tranquil i alta quantitat de iode. La costa del Vendrell està reconeguda amb la Bandera Blava. I el passeig Marítim encara conserva algunes cases d'estil noucentista i els antics magatzems d'aiguardent.

Enoturisme i oleoturisme

I no podem acabar sense esmentar l'enoturisme i l'oleoturisme. Els vins i caves del Baix Penedès parlen de la personalitat del territori a través de la DO Penedès, mentre els olis d'oliva i vinagres són molt preuats.

Pel que fa a l'oferta d'enoturisme, podem visitar cellers com Can Marlès, un celler de producció ecològica dins d'una finca de 300 ha; El projecte Un sol cel, que va començar l'any 2012 sense celler; La Finca Mas Perdut que elabora vins de manera singular i autèntics; I Cellers Avgvstvs Forvm, en un enclavament ideal entre el mar i la muntanya. Pel que fa a l'oli, l'ens comarcal destaca Torclum, una petita empresa familiar de la Bisbal del Penedès que porta generacions dedicada al cultiu de l'olivera.