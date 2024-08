La Festa Major de Gràcia es queda sense activitats de cultura popular

La Festa Major de Gràcia no tindrà activitats de cultura popular. Així ho han decidit les colles després de la reunió d'aquest dimecres al migdia, en què no s'ha pogut desencallar el conflicte que mantenen la Coordinadora de Colles de Cultura i la Colla Vella de Diables per permetre les activitats de foc. El districte va decidir dilluns no autoritzar la pirotècnia pel desacord entre les entitats, però les activitats i cercaviles de cultura popular sí que tenien permís.

Els actes previs al pregó de la festa major -a càrrec del gegantons Torradet i Gresca- ja no s'han celebrat. Els únics esdeveniments de caire cultural que sí que tindran lloc al districte seran la jornada castellera de diumenge i la convidada dels gegants de Solsona.

La primera tinent d'alcaldia de Barcelona, i regidora del Districte de Gràcia, Laia Bonet, assegurava aquest dimecres al matí que esperava un acord "d'última hora" entre les colles perquè la Festa Major de Gràcia pogués tenir actes de foc. Bonet ha subratllat que és "l'objectiu pel qual tothom està treballant" i ha expressat el seu desig que "el problema es resolgui". En aquest sentit, ha destacat que el consistori està "posant tots els elements" damunt la taula i que, segons la regidora del districte, són "el consens polític, l'acompanyament i la posada a disposició de la mediació".

Un conflicte amb arrels al gener

El gener passat, la Vella de Gràcia va comunicar la decisió de marxar de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, i des de llavors les desavinences entre els dos col·lectius han fet impossible arribar a un acord de mínims per celebrar amb normalitat la Festa Major d'aquest any.

El Districte ha treballat “intensament” per fer-ho possible, iniciant un procés de premediació per tal de facilitar les converses necessàries i trobar una sortida. Des del Districte també s'ha deixat clar que celebrar la Festa Major amb normalitat passa per la participació de totes les colles, i s'ha informat amb màxima concreció que aconseguir aquest objectiu és fonamental per després participar en un procés de mediació a partir del mes de setembre, sense condicions prèvies i amb un procés conduït per professionals externs.