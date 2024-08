La festa major de Gràcia no tindrà correfocs per discrepàncies entre les colles

El conjunt dels grups polítics del districte de Gràcia de Barcelona han acordat no autoritzar els permisos per les activitats amb colles de foc de la Festa Major de Gràcia d'enguany. Les discrepàncies dels últims mesos entre la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, les colles que en formen part i la colla Vella de Gràcia i el fet que no s'hagi resolt la situació que les afecta fa que no es donin les circumstàncies indispensables que garanteixin el desenvolupament adequat dels actes previstos.

El dimecres 21 d'agost s'havia programat tant el correfoc infantil com el correfoc adult, que no es podran fer, ja que no s'atorgaran les autoritzacions necessàries per celebrar-los. Es tracta d'un dels actes més emblemàtics de la cultura popular de les festes majors.

El primer correfoc havia de començar a les 19:30 hores al carrer Gran de Gràcia i, tot recorrent els carrers del barri, arribaria a les 21:30 hores a la plaça de la Vila. Allà, s'encadenaria amb el correfoc d'adults, que també faria un recorregut de dues hores.

Desavinences entre les colles

L'origen del conflicte va ser la sanció que la Coordinadora va imposar a la Colla Vella de Gràcia per haver cremat pirotècnia en l'actuació del primer dia de festa de l'any passat, malgrat haver rebut indicacions contràries, mentre la Colla assegurava en un comunicat que havien respectat el protocol tradicional.

Arran d'aquest conflicte, el gener passat la Vella de Gràcia va comunicar la decisió de marxar de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, i des de llavors les desavinences entre els dos col·lectius han fet impossible arribar a un acord de mínims per celebrar amb normalitat la Festa Major d'aquest any.

Segons relata l'Ajuntament, el districte ha treballat "intensament" per fer-ho possible, iniciant sense èxit un procés de premediació per tal de facilitar les converses necessàries i trobar una sortida. Però no ha funcionat.



Tenint en compte que a dia d'avui, i a dos dies de l'inici de la Festa Major, no ha sigut possible arribar a un consens mínim que garanteixi que les activitats amb colles de foc es poden celebrar amb normalitat per a tots els veïns de Gràcia i la resta de la ciutadania, el Districte ha comunicat a la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia i a la Colla Vella de Gràcia que no s'atorgaran els permisos necessaris per a les activitats amb colles de foc.