11 festes majors i d'estiu de les primeres setmanes d'agost arreu de Catalunya

Encetat el mes d'agost, ens trobem al punt àlgid pel que fa a les vacances dels catalans, moment ideal per viatjar, desconnectar i gaudir del lleure arreu del territori català. Una habitual opció és acostar-se a algunes de les festes majors i d'estiu. Per això, us en proposem algunes de les més destacades dels pròxims dies, durant les primeres setmanes d'agost.

De fet, cal destacar que moltes de les festes majors de Catalunya es concentren al voltant del dijous 15, ja que és la festa de la Mare de Déu d'Agost. Durant els dies vinents se celebren festes com Les Nits Daurades de Salou o la Festa Major de Roses, passant per les del barri barceloní de Gràcia o Sant Magí a Tarragona.



Festa Major d'Estiu d'Olost

Arranquem a Olost (Lluçanès), que celebra la seva Festa Major d'Estiu des del passat divendres 2 i que s'allarga fins al diumenge 18. Durant tots aquests dies el poble s'omplirà de tota mena d'activitats culturals, esportives i lúdiques adreçades a tota classe de públic i edats. Els actes centrals arrancaran a partir del dimarts 13 amb el pregó de festa major, i continuaran durant tot el cap de setmana amb l'ofici, balls de festa major, gegants, havaneres, sardanes, correfoc i concerts.



Festa Major de Sant Llorenç de Morunys

Des d'aquest dimarts i fins diumenge 11 se celebra la Festa Major a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). Diverses activitats per a tots els públics ompliran carrers i places de la localitat, amb gegants, concerts i espectacles variats. Les visites guiades, les cercaviles i el correfoc, així com els balls i nits musicals, són protagonistes un any més. De la programació també destaca la cronoescalada popular que organitza el Tour du Lord l'Atac du Van der Cul o l'espectacle d'humor Una estona amb Joan Pera.



Les Nits Daurades de Salou

Cap a mitjans d'agost, a Salou (Tarragonès) se celebren les Nits Daurades, coincidint amb el pic de la temporada turística. Enguany es fa des d'aquest dimarts fins dijous 15, el dia de Santa Maria del Mar, patrona de Salou. En aquesta jornada de cloenda es fa la processó de la Verge, culminant amb un espectacular castell de focs artificials. Concerts, balls, esdeveniments culturals i altres espectacles formen part d'aquesta proposta per a tots els públics, visitants i població locals.



Sant Magí a Tarragona

Sant Magí és la festa major del patró de la ciutat de Tarragona, que enguany se celebrarà entre divendres 9 i fins diumenge 18. Per Sant Magí, surten al carrer elements populars com en Magí de les Timbales, gegants, Gegantons Negritos, nans o bastoners, entre altres. Tots plegats es retroben per acompanyar l'aigua de Sant Magí, element essencial de la festa. Els castells també formen part de la programació, juntament amb un ampli ventall d'actes festius i culturals, amb concerts i teatre, amb el festival musical alternatiu Tarrako Rotten Fest o l'aposta de Sergio Dalma: Sonríe porque estás en la foto.



Festa Major de Roses

El divendres 9 també arrancarà la Festa Major de Roses (Alt Empordà), que s'allargarà fins diumenge 18. Hi trobem concerts gratuïts a les barraques amb noms com Els Catarres, 31 FAM, Les que faltaband, així com espectacles, sardanes, cantada d'havaneres, atraccions de fires, matinades o la cercavila, que farceixen la programació. També destaca la Missa solemne de Festa Major (el dijous 15, festa de la Mare de Déu d'Agost), la Trobada Gegantera de Roses (el dijous 15 a la tarda), l'acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses i castell de focs d'artifici, entre d'altres.



Festa Major de Deltebre

El pròxim divendres 9 i fins al diumenge dia 18 també és Festa Major a Deltebre (Baix Ebre), amb el divendres 16 com a jornada central, puix és festa local. La programació contempla un variat d'esdeveniments per a tota la família: des de cercaviles fins a concerts, activitats infantils, balls i àpats populars, així com els tradicionals esdeveniments taurins. Sota el lema Quin rebombori, des de l'Ajuntament de Deltebre es tornen a fomentar unes festes inclusives amb diverses mesures: polseres que donen prioritat i preferència a infants amb necessitats especials, pictogrames que indiquen l'accessibilitat, places per a persones amb mobilitat reduïda o gent gran, o com un "tram tranquil" amb tardes sense música a l'espai d'atraccions infantils.

Festa Major de Martorell

La Festa Major de Martorell (Baix Llobregat) se celebra del dimecres 14 al divendres 16, tan sols durant tres dies, però carregats d'intensitat per compartir amb família i amics. Hi trobem molta música amb noms com Julieta o Nebulossa, cultura i activitats pensades per arribar a tots els públics i a tots els gustos, també amb cultura popular, esport, cinema, art, comerç o gastronomia. Les activitats estan organitzades a la programació en diverses festes temàtiques: Festa Tradició, Festa Petarda, Festa Vermut, Festa Color, Festa Grossa, Festa Sabonera, Festa Fresca i Festa Fotre.



Festa Major de Cardedeu

Un clàssic de mitjans d'aquest mes també és la Festa Major de Cardedeu (Vallès Oriental), que també arrencarà dimecres 14 i s'allargarà fins diumenge 18. Hi trobem actes tradicionals com el repic de campanes, el seguici, el ball del verro, ball de figures i carretillada. La tradició segueix en la resta de la programació, amb els trabucaires, correfocs i els entremesos, i estarà especialment acompanyada de música i ball, espectacles i altres activitats per a tots els gustos.

Ball del verro, ball de figures i carretillada de la Festa Major de Cardedeu. — Ajuntament de Cardedeu

Festa Major de Manlleu

A mitjans d'agost també se celebra la Festa Major de Manlleu (Osona), amb actes per a tots els públics i per a tots els gustos. Cada dia 14 d'aquest mes, coincidint amb el centre de les dates festives, a Manlleu surt un Serpent de llegenda i la ciutat l'acull amb una gran festa: La Festa del Serpent! També se celebra la Cursa Festa Major de Manlleu, el dia 15, festa local. Cursa vertical, cantabars, jocs tontos, correfoc, bingo i concurs d'arrossos són algunes de les activitats de l'aposta festiva jove.

Festa Major de Gràcia

La Festa Major del barri barceloní de Gràcia 2024 serà "més inclusiva i tranquil·la". Enguany s'han programat activitats adreçades als "col·lectius vulnerables" i destaca la novetat de la "nit tranquil·la", que se celebrarà el diumenge 18: no hi haurà concerts ni música amplificada. Els 'gegantons' Torradet i Gresca faran el pregó el dimecres 14 i la Colla de Geganters de Gràcia donaran la benvinguda. El concurs de guarniment de carrers del barri celebrarà el lliurament de premis el dilluns 19 en lloc de fer-se el cap de setmana per "evitar aglomeracions" i que els visitants es "distribueixin" millor. Les festes duraran una setmana i s'allargaran fins al dimecres 21.



La plaça de la Vila de Gràcia durant el lliurament dels premis de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2023. — Fundació Festa Major de Gràcia

Festa Major de Cubelles

I acabem amb el cas de Cubelles (Garraf), que particularment celebra la seva Festa Major durant tot el mes d'agost. El castell de focs d'artifici, els concerts i balls de Festa Major, les activitats esportives, la cercavila nocturna entre altres activitats són els actes principals de la programació de la tradicional festivitat. Els actes centrals i tradicionals s'ubiquen el cap de setmana del 9, 10 i 11, així com dimecres 14 i dijous 15.