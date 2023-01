El Festival Llum BCN 2023 reflexionarà sobre la crisi climàtica i energètica

La 12a edició del Festival Llum BCN retrà un homenatge a l'espai públic com a "aglutinador de comunitat" i reflexionarà sobre l'actual crisi climàtica i energètica. Del 3 al 5 de febrer, el districte de Sant Martí, al barri del Poblenou, es tornarà a omplir d'una trentena d'obres lumíniques (i sonores) que faran referència a l'energia o el canvi climàtic, com la darrera creació de Kimchi and Chips, o We Harvest Wind, de Thijs Biersteker, impulsades amb energies renovables.

En roda de premsa aquest dilluns per presentar el festival, el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, ​​Jordi Martí, ha afirmat que el pressupost global és d'1,1 milions d'euros –entre finançament públic i privat– i compte amb la participació de 15 escoles de disseny i art de Barcelona, com BAU, Elisava i Escola Massana, així com 13 artistes nacionals i internacionals. La comunitat artística de la ciutat estarà representada en aquesta edició pels locals Playmodes i per l'artista brasiler resident a Hangar Pedro Torres.

La presentació ha tingut lloc a la cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucre Impulsem, on es treballa en una de les peces del festival: Liberty and Light, una peça d'escultures de neó produïdes per entitats d'economia social que cobrirà la façana del Museu Can Framis.

Projecció a la Torre Glòries

Una de les comissaries del festival, Maria Güell, ha destacat el projecte Atmospheric Lighthouse, de Richard Vijgen, una visualització a temps real de l'estat de l'atmosfera de la ciutat a la Torre Glòries; o la instal·lació Call Out al Disseny Hub Barcelona, ​​d'Abel Korinsky i Orhan aib Kavrakoglu, que serà "una gran matriu de llum" que dibuixarà el rastre dels satèl·lits que creuen el cel de Barcelona a temps real.

L'artista visual i activista Joanie Lemercier mostrarà Compositions Lumineuses, on una màquina crearà composicions geomètriques projectades sobre la façana del número 115 del carrer Pere IV. La peça està inspirada en la col·laboració amb l'artista francohongaresa Vera Molnár.



Inflables immersius

Un altre dels comissaris del festival, Oriol Pastor, ha remarcat la voluntat de "donar a la llum diferents formes i formats, algunes més escultòriques, altres més máteriques i altres més digitals". En aquest sentit, Pastor destacat cinc peces de l'esdeveniment que mostren aquesta varietat de projectes: els inflables immersius d'Architects of Air; l'escultura reactiva Anima de Nick Verstand; la intervenció cinètica de gran escala i estil minimalista de Colectif Coin al campus Poblenou de la UPF; i l'street art monumental de l'artista SpY amb una pantalla de 12 metres d'alçada.

Paral·lelament, hi haurà el circuit alternatiu Off llum amb un total de 12 peces que s'exposaran a l'interior del Parc Central del Poblenou, i que comptarà amb obres d'artistes com Maurici Ginés i l'Estudi Arola.

El Festival Llum BCN durarà tres dies, del 3 al 5 de febrer. Divendres i dissabte l'horari serà de 18:30 a 23:30 hores i diumenge de 18.30 a 23:00 hores.