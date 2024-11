Finalitzen les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Penedès i l'Ebre

Les restriccions de mobilitat a causa de la dana que el Govern havia imposat a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès han finalitzat aquest dilluns a les dues del migdia. Es tracta de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta. N'han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) que han indicat que els Mossos han aixecat els punts de tall i control desplegats.

Malgrat això, encara es registren trams amb trànsit lent a l'AP-7 a l'alçada d'Altafulla en sentit sud i en aquesta mateixa via, a l'Aldea, en sentit nord. Des de la mitjanit d'aquest dilluns i fins les 10:45 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha gestionat 89 alertes a les comarques on estava restringida la mobilitat. En les assistències sanitàries fetes, els atesos no han revestit gravetat.

Les pluges torrencials han provocat inundacions i incidències en carreteres a la província de Tarragona durant la nit i al llarg de tot el matí. Les precipitacions més abundants han afectat sobretot les comarques del Tarragonès i l'Alt Camp, amb registres que han superat els 100 litres per metre quadrat en diversos punts de la demarcació, com Vallmoll, els Pallaresos i barris de la capital tarragonina.

Les restriccions de mobilitat continuen actives al Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la Selva.

Els Bombers reben més de 600 avisos per incidències

Els Bombers de la Generalitat han rebut 607 avisos per incidències i inundacions relacionades amb les pluges fins a les 12 hores. Per regions d'emergències, on s'han registrat més avisos és a la regió metropolitana sud (294) i a la regió de Tarragona (262). A la regió metropolitana nord s'han rebut 44 avisos, a la de Terres de l'Ebre 2, a la de Lleida 2 i a la de Centre 3.

D'altra banda, el 112 ha registrat 2.631 trucades per 2.052 expedients relacionats amb l'alerta entre la mitjanit i les dues del migdia. La comarca amb més trucades al 112 ha estat el Baix Llobregat (656), seguida del Barcelonès (435) i el Tarragonès (428). Per municipis, destaquen Barcelona (312), Tarragona (270), Castelldefels (144) i Gavà (122).