La Fira Literal celebra la seva edició més multitudinària i dona visibilitat a grans veus del feminisme

La Fira Literal ha celebrat aquest cap de setmana la seva edició més multitudinària. Durant tres dies, més de 18.000 persones segons l'organització s'han acostat al recinte de la Fabra i Coats per assistir a alguna de les xerrades, passejar per les parades de llibres o bé participar en les diverses activitats que s'han organitzat. La coordinadora de la fira, Laura Arau, ha explicat a l'ACN que l'esdeveniment cultural ha donat visibilitat a grans veus del feminisme i que el gran reclam ha estat la visita de personalitats com Angela Davis, Vandana Shiva, Rita Segato, Sara Ahmed o Marina Garcés.

Tal com ha explicat Arau l'objectiu de Literal passa per ser una fira "de llibres i idees radicals" que doni visibilitat a petites i mitjanes editorials independents, així com llibreries cooperatives. La cita ha comptat amb la participació d'un centenar d'editorials provinents dels països catalans, però també de l'Estat espanyol i amb presència, fins i tot, internacional. A la pràctica, la proposta es complementa amb altres activitats com per exemple converses amb referents socials, presentacions amb autors, tallers de poesia i contes, i també una zona habilitada per la restauració i els concerts.

"En aquesta ocasió hem apostat per una vessant més comunitària, ajuntant més les parades per facilitar el contacte entre editorials i lectors, però també entre ells mateixos", ha apuntat Arau, afegint que es tractava d'una reivindicació que elles mateixes havien fet. D'altra banda, ha destacat els bons resultats d'enguany –que encara sense xifres– s'han vist reflectides en les peticions de llibres que s'han anat fent, obligant als participants a afegir més exemplars en alguna ocasió.

D'altra banda, Arau també ha explicat que la fira permet un retorn social ja que, per exemple, els col·lectius locals aprofiten algunes estones per reunir-se amb les ponents i parlar de temes que els afectes. "Són coses que no es veuen, i Literal és també això", ha conclòs.

Les sensacions positives no només estaven presents entre els membres de l'organització de l'esdeveniment, però també entre les editorials. Així ho ha explicat l'Anna Nogué, de la parada d'Edicions de la Ela Geminada, que ha assegurat que hi havia "molt bon ambient" amb un públic "molt lector i activista". En el cas de la seva parada oferien, per exemple, col·leccions de filosofia, una secció de ficció i també una col·lecció basada en la literatura eròtica, Idil·lis.

"La gent ve a buscar llibres en concret, però també es mostra oberta a buscar altres coses, i això és molt interessant", ha opinat, "també està bé perquè la cita et permet conèixer companys d'altres editorials, intercanviar opinions i, en definitiva, fer pinya". En la mateixa línia s'ha expressat Montserrat Terrones, d'Arbuix Books, que ha dit que estaven "contents" amb l'afluència de gent i l'acceptació dels seus llibres.