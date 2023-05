La Fira Literal torna amb un centenar d'editorials independents i una setantena d'activitats

Un centenar d'editorials independents i una seixantena d'activitats seran els protagonistes de la novena edició de la Fira Literal de Barcelona, que se celebrarà els dies 20 i 21 de maig a la Fabra i Coats. Es tracta de "la cita primaveral amb el pensament crític", una "fira d'idees i llibres radicals" que s'ha fet un lloc en aquest mes del calendari.

Més de 4.000 títols s'exposaran en 113 parades de 90 segells editorials independents i 8 llibreries cooperatives. Prèviament, els dies 18 i 19 es podrà gaudir de la Literal PRO, l'espai professional associat a la fira.

Entre la seixantena d'activitats trobem presentacions de llibres, grans converses, debats, poesia, conta contes i actuacions musicals. Tot plegat, en 5 espais repartits per tot el recinte, on també hi haurà un espai de lectura, un de joc i un racó gastronòmic. La fira serà oberta al públic i de caràcter gratuït.

Les novetats, la programació i el cartell d'enguany s'han presentat aquest dijous en roda de premsa al Palau de la Virreina. Hi han participat Laura Arau, coordinadora de la Fira Literal, Laura Huerga, presidenta de PEN català, i Pol de la Torre, vicepresident del Consell de la Joventut de Barcelona, així com Elvira Prado-Fabregat, comissària de l'exposició Més lloc per a la fosca.

Roda de premsa de presentació de Literal 2023. — Literal

Literal ha dedicat el cartell de la novena edició de la fira a Caterina Albert i Paradís. Sota el nom de ploma de Víctor Català, l'escriptora ens recorda que "sovint, entre el dir i el fer hi va un bon tros de carrer", sostenen els responsables de la fira.

Quatre itineraris sobre emergències

Literal reflexionarà sobre diverses emergències, les quals ha transformat en quatre itineraris temàtics en la programació de la fira. L'eix principal d'aquesta edició de la fira serà l'emergència ambiental.

Durant el dissabte de la fira diversos debats i converses giraran entorn de la idea de com transformar el model de societat actual. La Fira Literal d'enguany també presentarà el manifest Crida per la terra.

La resta d'itineraris continuaran el diumenge. Es posarà el focus en l'emergència feminista, així com l'emergència antiracista i l'emergència internacionalista.

Ponents destacats a Literal 2023

La 9a edició de la Fira Literal comptarà amb la presència destacada de Tim Jackson, economista ecològic i escriptor, autor del llibre Postcreixement. El dia 21 un dels protagonistes serà Sozdar Dêrik, membre de la Comandància General de les YPJ (Unitats de Protecció́ de Dones) a Rojava.

A més de converses i debats, Literal proposa el diàleg entre llibres on els mateixos autors conversaran sobre aquells punts destacats de les seves obres. Entre les taules rodones, destaca Economia comunal: entre l'ESS i el poder popular.

Tercera edició de Literal PRO

Dos dies abans de la fira oberta al públic, els dies 18 i 19 de maig, se celebrarà la Literal PRO a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats. L'espai professional de la fira reunirà en la seva tercera edició una seixantena d'editors provinents de països com França, Estats Units, Marroc, República Txeca, Argentina, Portugal o Xile. Hi haurà un espai de trobada que facilitarà la compra-venda i intercanvi de drets, espais de treball entre editors i escriptors, i una programació paral·lela.