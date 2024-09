Fires i mercats de Catalunya: 12 propostes originals que potser no coneixes i que pots visitar al llarg de l'any

Medievals, gastronòmiques, d'oficis, del llibres, modernista, de productes artesanals, de bandolers, ramaderes, artesanes, d'antiguitats… Catalunya gaudeix d'una tradició de fires i mercats que està tant arrelada com actualitzada, amb opcions per triar i remenar, pensades per a tots els gustos. Parades de tota mena omplen carrers i avingudes de desenes de municipis per formar un ambient únic i festiu.

Són l'excusa perfecta per fer una escapada d'un cap de setmana en família o amb els amics, puix al llarg de l'any se'n celebren més d'un centenar arreu del territori català. A més, ens donen l'oportunitat de conèixer noves zones o localitats del país que potser no coneixeu tant com d'altres. Fem un recull de 12 fires i mercats de Catalunya singulars i autèntics, sigui per la temàtica o per l'ambient que es forma.

Fira Medieval dels Oficis de Súria

Arranquem amb una fira medieval, però amb una proposta que potser no és tan coneguda com altres. Anem fins a la Catalunya Central per parlar de la Fira Medieval d'Oficis de Súria, que en pocs anys s'ha convertit en una de les activitats més destacades del calendari festiu del Bages amb paradistes, artesans d'oficis tradicionals, tallers i una extensa oferta d'activitats participatives. Hi podem trobar des de la recreació d'una mina de sal subterrània a una mostra d'oficis de fa milers d'anys. El Poble Vell es converteix en una autèntica vila medieval, amb palla, domassos i altres elements perquè el visitant faci un viatge en el temps. Sol celebrar-se el segon cap de setmana de novembre.

Imatge d'arxiu de la Fira d'Oficis de Súria. — Ajuntament de Súria

Fira de la Tòfona de Centelles

La tòfona continua sent una gran desconeguda per molts dels catalans. Per donar a conèixer aquest fong comestible que s'està revalorant, a indrets com Centelles (Osona) celebren fires en el seu honor. Al llarg del cap de setmana s'organitzen tallers en directe de cuina amb tòfona fets per xefs de renom amb l'objectiu que els participants perdin la por de cuinar amb aquest fong. També hi ha tasts i maridatges conduïts per reconeguts cuiners i productors de tòfona. I com no podia ser d'una altra manera, es pot comprar directament a productors i recol·lectors de tòfona. Habitualment se celebra a mitjans de desembre.

Fira Modernista de Terrassa

Tornem a canviar d'època i anem cap a Terrassa (Vallès Occidental), que ha sabut conservar un extens patrimoni modernista en forma de fàbriques, residències o antics magatzems industrials que es mostren en tota la seva esplendor durant la celebració de la Fira Modernista. L'esdeveniment permet viatjar en el temps i conèixer com era i com es vivia a la ciutat de finals del segle XIX i principis del segle XX. Al llarg del cap de setmana se celebren desfilades de vestits modernistes, vehicles d'època, mercats d'artesania i alimentació, espectacles artístics, visites guiades i portes obertes a alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat. És ja un clàssic que se celebra la primera quinzena de maig.

Imatge d'arxiu de la Fira Modernista de Terrassa. — Ajuntament de Terrassa

Fira de Carabasses Gegants

La particular localitat de Sidamon (Pla d'Urgell) acull des de fa un parell d'anys, al mes de setembre, una fira que compta amb una exposició de carabasses gegants, paradetes de productes artesans de proximitat, jornades tècniques i tallers gastronòmics sobre la carabassa i altres hortalisses de temporada. Les carabasses són realment grans, n'hi ha que superen els 500 quilos. Es cultiven i es preparen especialment per a aquesta fira. Calaf (Anoia) i Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) són altres localitats que celebren fires similars entorn la carabassa.

Fira de Bandolers d'Alcover

Tornem a canviar d'època per parlar del passat bandoler, que marca la nostra història i també el nostre present a través de propostes com aquesta. La Fira de Bandolers d'Alcover (Alt Camp) és una de les més conegudes, i se celebra cada primer cap de setmana d'octubre. Els carrers i places de la vila s'omplen de parades de productes artesans i de proximitat, foodtruks i tavernes ambientades a l'època del bandolerisme. Durant tot el cap de setmana, tenen lloc representacions teatrals basades en el conte bandoler El robatori de l'ala d'or, concerts per a tots els públics i actes que organitzen les diferents entitats del poble.

Una de les parades de la Fira de Bandolers d'Alcover. — Fira de Bandolers

Lleidantic

No podem parlar de fires i mercats i no parlar de les antiguitats. A banda del gran mercat dels Encants de Barcelona, el paradís dels antiquaris, municipis d'arreu de Catalunya organitzen al llarg de l'any fires amb tota mena de material antic. Una d'aquestes propostes és la de Lleidantic, que se celebra el mes de novembre en aquesta localitat. Hi trobarem pintures, dibuixos, ceràmica, cristall i escultura, llibres, mobiliari, plateria, orfebreria, utensilis de cuina, eines, joguines, alta època, armes, estris antics, joieria, arts gràfiques, pisa i porcellana anglesa, vehicles clàssics… per triar i remenar!

Firagost, el camp català a Valls

Una de les fires del camp català més rellevants de Tarragona és la Firagost que, com bé indica el seu nom, té lloc a l'agost a Valls (Alt Camp). Fa gairebé 70 anys que se celebra i s'ha consolidat com un gran exponent agrícola i comercial, amb la presència molt destacada, any rere any, de milers de visitants i compradors. Aplega pagesos i cooperatives agrícoles de tota la zona que munten les seves parades al carrer de la Cort per vendre fruites i verdures de temporada acabades de collir. També s'exposen vehicles del camp com tractors o màquines agrícoles.

Fira del Ferro a Alins

També com el seu nom indica, la zona de Vall Ferrera, als Pirineus, ha estat vinculada al ferro. Així, cada mes de juliol se celebra la Fira del Ferro al petit municipi d'Alins (Pallars Sobirà), que explica les arrels i la importància d'aquest material a la vall. Els carrers s'omplen de mestres que el treballen, exposicions de forja i activitats relacionades amb l'explotació i ús artesanal del ferro. És una gran oportunitat per descobrir el patrimoni històric i la importància de l'art romànic amagat en aquest racó dels Pirineus.

Setmana Medieval de Montblanc

Tornem a aquesta època per parlar d'una de les festes més conegudes de Catalunya, com és la Setmana Medieval de Montblanc. La capital de la Conca de Barberà es converteix en l'escenari de la llegenda de Sant Jordi, durant uns deu dies. A banda d'una mostra d'oficis, actuacions i recreacions, entre molts altres actes, s'organitza una fira d'artesania, que aplega més d'un centenar de parades de productes artesans, distribuïts pels carrers i places del nucli antic del municipi.

Mercat artesanal de Montblanc. — Setmana Medieval de Montblanc

Fira del Circ de Catalunya

De fires n'hi ha de tota mena, més enllà d'oficis, història o gastronomia. Sense anar més lluny, Reus (Baix Camp) acull cada mes de maig la Fira del Circ de Catalunya en el marc del Festival Trapezi. Els carrers i els teatres de la ciutat s'omplen d'espectacles i diferents muntatges converteixen les places en espais escènics i que transformen el municipi en una gran pista de circ.

Fira Literal

Al maig també se celebra la Fira Literal de Barcelona, un mercat del llibre que anualment reuneix a un centenar d'editorials i llibreries independents, que tenen gran part del seu catàleg especialitzat en el pensament crític. Una proposta a l'alça que, sense anar més lluny, enguany ha celebrat el seu desè aniversari. És un espai de trobada i de vida comunitària més enllà dels llibres, que ja ha anunciat dates per la pròxima edició, els 24 i 25 del 2025.



Mercat del Bolet de Cal Rosal

Acabem amb una fira tradicional d'aquesta època boletaire com és el tradicional Mercat del Bolet de Cal Rosal, que comença temporada cada any a principis del mes de setembre i se sol allargar fins a finals de novembre, en funció de com sigui la temporada. Se situa cada dia al peu de l'antiga carretera C-16 al seu pas pel Berguedà. Obert cada dia, de setembre a novembre de 2024, hi trobareu bolets segons la collita de la jornada.