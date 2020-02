La Fiscalia acusa d’un delicte de drets fonamentals l’autor d’una agressió homòfoba

La Fiscalia ha presentat una denúncia contra el presumpte autor d'una agressió homòfoba a un jove en un local de menjar ràpid de Barcelona i a un vigilant de seguretat a qui a acusa de no intervenir per impedir l'atac, ocorregut el dia abans del Dia de l'Orgull -28 de juny- de l'any passat. En la seva denúncia, la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona acusa el presumpte autor de l'agressió homòfoba d'un delicte contra els drets fonamentals i la integritat moral i imputa un d'omissió del deure d'impedir delictes al vigilant de seguretat de l'establiment.



L'atac, que va ser gravat en vídeo i difós per les xarxes socials fins a fer-se viral, va succeir en un local de menjar ràpid de la Ronda Universitat de Barcelona, quan un home va increpar un jove retraient-li que vestís de manera "femenina" i el va agredir el temps que li deia "Vols veure com te la foto? Et faré heterosexual a hòsties". Segons manté el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, la víctima es va dirigir al local el dia 28 de juny de 2019, després d'haver participat a la plaça Universitat de Barcelona en els actes del pregó amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI.

Quan l'home es trobava "tranquil·lament" demanant una consumició a les màquines d'autoservei del local, el client denunciat el "va increpar de forma agressiva per l'esquena", sense que hi hagués discussió o enfrontament previ, "de forma absolutament gratuïta" i amb "ànim de vexar públicament" a la víctima, sosté el Ministeri Públic. També afegeix que "va començar a escridassar-lo de forma hostil i perfectament audible per la clientela del restaurant", humiliant-lo amb expressions vexatòries, i li va donar una empenta amb la que va provocar que la víctima es colpegés amb la màquina dispensadora de begudes, "tot això enmig de crits amb continus retrets a la seva vestimenta".



L'agressió, afegeix el Ministeri Públic, va ser presenciada per un vigilant de seguretat de l'establiment, que no va intervenir per evitar-la, tot i que sabia del "caràcter conflictiu" de l'acusat, ja que havia protagonitzat problemes anteriors amb altres clients de el local. El vigilant, segons la Fiscalia, "va romandre inactiu", permetent "que es portés a terme la humiliació pública de la víctima, sense intervenir activament per frenar la conducta humiliant", i es va limitar a avisar els Mossos d'Esquadra per comunicar que "dos clients s'estaven amenaçant entre ells".



Per aquest motiu, el Ministeri Públic dirigeix també la seva denúncia contra les companyies d'assegurances de l'establiment on van succeir els fets i de l'empresa de seguretat que tenia contractat el vigilant perquè paguin les eventuals indemnitzacions que puguin acordar en sentència