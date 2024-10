La Fiscalia defensa indultar la malversació de Junqueras, Romeva, Bassa i Turull

La Fiscalia ha informat a favor de concedir l'indult a l'expresident d'ERC Oriol Junqueras i els altres condemnats pel delicte de malversació de fons públics, els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, ara secretari general de Junts per Catalunya. En els quatre casos, continuen complint la pena d'inhabilitació que els va imposar el Tribunal Suprem en el marc de la sentència del Procés.

La petició d'indult fou presentada per un particular el juliol passat, i està seguint la tramitació habitual pel Ministeri de Justícia, que passa per demanar l'opinió de la Fiscalia i del tribunal sentenciador. Aquest darrer es nega a aplicar la llei d'amnistia en considerar que la malversació per la qual va condemnar es troba dins de les excepcions de la mateixa llei, ja que constitueix un tipus d'enriquiment personal expressament vetat a la llei.

La tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, diu que els fets "són susceptibles de ser amnistiables perquè estan compresos dins dels actes que entren dins l'àmbit objectiu de la llei d'amnistia". "A la hipòtesi que el parer d'aquesta sala adquireixi fermesa i s'entengui que els fets que van determinar la condemna per malversació de la sentència no són susceptibles de ser amnistiats", considera que procedeix "la concessió de l'indult sol·licitat".

"No s'entén que aquesta persona no pot ser amnistiada i la llei si pot ser aplicable a aquells encara no enjudiciats i que no han estat objecte de condemna ni han començat a complir-la", afirma la número 2 de la carrera fiscal. Tot plegat ho reivindica en el seu escrit a favor de l'indult.

Amb tot, el text sosté que "la concessió de l'indult sembla pertinent en ser excessiu que se segueixi complint la pena d'inhabilitació". Tot plegat, "atenent les circumstàncies en què el delicte es va cometre i que altres intervinents en els fets que s'emmarquen en el procés independentista català veuran extingida de manera total la seva responsabilitat penal sense ser enjudiciats, en haver de procedir l'arxivament de les causes contra ells iniciades".



Indult parcial

Cal recordar que el Govern de Pedro Sánchez va concedir l'any 2021 un indult parcial als líders independentistes condemnats pel Procés. Aquest va afectar les penes de presó però no les d'inhabilitació absoluta per exercir càrrec públic.