La Fiscalia demana per primer cop investigar les tortures del franquisme

La Fiscalia es mostra a favor que s'admeti a tràmit la querella del sindicalista Carles Vallejo contra sis policies nacionals per crims contra la humanitat i tortures a la comissaria de la Via Laietana a principis dels anys 70, mentre estava detingut. És el primer cop que el ministeri públic es pronuncia a favor de l'admissió d'una querella contra crims comesos per l'estat franquista.

La querella es va presentar fa uns mesos al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona pel cas de Carles Vallejo. Ara la Fiscalia de Barcelona i la unitat especialitzada de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia General de l'Estat ha donat suport a la seva admissió a tràmit.

En un comunicat, recorda que la nova llei de Memòria Democràtica "imposa" a l'Estat el "deure" d'investigar les possibles violacions del dret internacional en matèria de drets humans i dret humanitari que s'haguessin produït durant la Guerra Civil i el franquisme. Així, i també amb l'anàlisi de la jurisprudència estatal i internacional i dels tractats i convenis internacionals, "no procedeix la inadmissió de ple de la querella". "És necessari dur a terme una investigació dels fets i del seu context abans d'adoptar una decisió sobre la continuació del procediment", defensa.

El ministeri fiscal recorda en el seu informe l'obligació de garantir, no només el dret a la justícia, sinó també el dret a la veritat i a la reparació de les víctimes. Són els "principis articuladors del dret internacional en matèria de drets humans i del dret internacional humanitari, així com de la mateixa llei de Memòria Democràtica".

Vallejo ho veu com un "pas endavant"

El sindicalista Carles Vallejo ha valorat positivament que el pronunciament de la Fiscalia: ho veu com un "pas endavant" que s'ha produït gràcies a la nova llei de Memòria Democràtica i a la nova Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica. I ho veu més com un pas "històric" que no pas personal, ja que "és un cas personal per afecta a milers de persones".

El denunciant espera que la jutgessa admeti a tràmit la querella, investigui el cas i citi a declarar-lo a ell i als policies que estiguin vius. També que aquesta pugui accedir a documentació policial a la qual ell no ha tingut accés. Amb tot, també lamenta la lentitud de la justícia, i creu que algunes de les víctimes o dels agressors ja no ho podran viure.

Querella del cas Vallejo

El novembre de 2022, una desena d'entitats van presentar una querella criminal en el cas Vallejo, així com la petició de reconversió de la comissaria. Tot plegat sota el lema Via Laietana 43. Fem Justícia, Fem Memòria, amb organitzacions com Irídia i Òmnium, i poques setmanes després de l'aprovació de la llei de memòria. En el procediment està personada com a acusació popular la Generalitat.

Irídia ha valorat molt positivament que "un poder de l'Estat estigui treballant activament, per fi, per acabar amb la impunitat dels crims del franquisme". "És un pas endavant imprescindible, fruit de la lluita incansable d'organitzacions memorialistes i de drets humans, que fa més de 50 anys que ho reclamàvem", conclou. Òmnium també ha celebrat que avanci la querella i adverteix que no s'aturaran: "La repressió, la tortura i els abusos policials de l'Estat espanyol no poden quedar impunes"