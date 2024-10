La Fiscalia demana quatre anys de presó per a Saül Gordillo per agressió sexual a una treballadora seva

La Fiscalia demana quatre anys de presó per al periodista Saül Gordillo per una agressió sexual a una treballadora seva quan dirigia el mitjà digital El Principal. Els fets haurien succeït la matinada del 2 de desembre del 2022 després d'un sopar de Nadal de la redacció i el posterior ball. El periodista ja té un judici pendent aquest novembre per una primera denúncia a estar acusat per uns fets similars, comesos hores abans en una discoteca de Barcelona contra una altra treballadora.

El ministeri públic també demana per a Gordillo sis anys de llibertat vigilada després de complir la presó. Hi afegeix la petició de set anys més d'inhabilitació per a qualsevol ofici amb contacte regular i directe amb menors d'edat, la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant sis anys i 10.000 euros d'indemnització a la víctima.

Segons el relat de la Fiscalia, durant el sopar, al bar i la discoteca, la redactora va beure almenys quatre copes de vi i diversos gintònics, per la qual cosa presentava "signes evidents" d'estar influenciada per l'alcohol, com "pèrdues de la verticalitat, li costava parlar amb fluïdesa, estava somnolenta i marejada". Cap a les 4:30 h, l'acusat i la noia van abandonar junts la Sala Apolo i van anar en taxi junts fins on Gordillo havia aparcat el seu cotxe.

Des d'allà, l'acusat va anar fins a Badalona, on vivia la jove. A prop del domicili, però sense poder concretar la localització exacta, l'acusat li va practicar sexe oral dins del cotxe, sense arribar-li a introduir la llengua a la vagina. Sempre segons la Fiscalia, ho va fer aprofitant que la víctima no tenia capacitat de reacció ni de moviments a causa de l'alcohol i de les benzodiazepines que havia ingerit, segons va determinar una anàlisi que es va fer a l'hospital el mateix dia. La jove ha rebut tractament psicològic.

Pendent d'un altre judici

Gordillo està pendent d'un altre judici per un cas similar ocorregut la mateixa, una estona abans, a la discoteca Apolo. En aquest cas, la Fiscalia li demana 9.000 euros de multa per suposadament haver tocat els glutis i els genitals de la jove redactora mentre sense el consentiment explít. Segons el relat, cap a les 2.40 hores de la matinada, Gordillo, va "aprofitar" per posar la seva mà dreta "dissimuladament" a l'esquena d'ella. Seguidament, va baixar la mà fins a la zona dels glutis, i després a arribar fins a la zona genital, on la va mantenir també breus instants i la va retirar.