La Fiscalia es querella contra Endesa pels centenars  d'aus mortes en línies elèctriques de Barcelona

La Fiscalia de Medi Ambient ha presentat una querella contra Endesa i sis dels seus directius, als quals acusa d'incomplir la llei per l'"alta perillositat" de les seves línies elèctriques, que en els últims anys han causat la mort de centenars d'aus per electrocució. En la querella, que ja ha admès a tràmit un jutjat de Vic, la Fiscalia acusa la companyia d'un delicte contra el medi ambient i un altre continuat relatiu a la protecció de la fauna, i adverteix que les línies elèctriques d'Endesa a la província de Barcelona incompleixen la normativa i suposen una "autèntica trampa mortal que està afectant greument l'avifauna des de fa anys".



Fonts d'Endesa consultades per Efe han assenyalat que no poden valorar la querella perquè encara no han rebut cap notificació, però han recordat que la companyia inverteix de forma sostinguda des de fa anys en la millora de les línies elèctriques per protegir l'avifauna. Segons el ministeri públic, malgrat ser conscient del risc de nombroses de les seves torres elèctriques, Endesa s'ha "limitat a realitzar actuacions que poden definir-se com a molt puntuals", sempre a instàncies de la Fiscalia i els Agents Rurals, sense emprendre cap "inversió decidida" per revertir la situació.

Entre els anys 2018 i 2020 s'han documentat 255 casos d'electrocucions d'aus a torres elèctriques d'Osona

L'electrocució d'aus per conduccions de les torres elèctriques que no tenen aïllament constitueix, segons l'opinió del fiscal, una "autèntica plaga perfectament coneguda" pels directius de la companyia a tota la província de Barcelona, encara que la majoria de casos detectats es concentren a la comarca d'Osona. Entre els anys 2018 i 2020, detalla la querella, s'han documentat 255 casos d'electrocucions d'aus a torres elèctriques d'Osona, gran part d'elles pertanyents a espècies protegides, com cigonyes, àguiles marcenques, astors, xoriguers, mussols reals, falcons pelegrins i voltors lleonats.



Una de les mortaldats detectades va tenir lloc entre els dies 3 i 6 d'agost de 2018, quan van morir electrocutades 72 cigonyes blanques que pertanyen a un grup de 700 aus que va fer una parada a Osona per a un descans nocturn en el seu procés de migració anual al sud de la Península Ibèrica i l'Àfrica. Durant el pas migratori de 2020, procés que dura prop d'un mes, es van recollir 44 exemplars de cigonyes blanques electrocutades en diferents punts de la comarca, i 49 més en la mateixa època de l'any 2019. També s'han documentat nombrosos casos d'aus electrocutades per línies elèctriques a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Penedès.

Incompliment de la normativa

Segons la querella, gran part del territori de la província de Barcelona està "ple" de torres elèctriques amb els cables per sobre de la torreta superior, el que suposa un greu risc per a les aus i incompleix la normativa mediambiental, a més de posar en perill "la supervivència d'espècies legalment protegides". Malgrat ser "plenament coneixedors" de la situació i que lleis d'àmbit estatal els obliguen a retirar els elements perillosos de les esteses, els querellats "han mantingut i segueixen mantenint nombroses torres i suports a la província de Barcelona" en situació de risc , "amb absolut menyspreu i abandonament de les seves obligacions legals", afegeix la querella.



El fiscal de Medi Ambient, Toni Pelegrín, recorda que entre els anys 2018 i 2019 es van adreçar dos requeriments a Endesa, i cinc més l'any 2020, perquè complís les seves obligacions de reparar les línies elèctriques. No obstant això, afegeix, la companyia "s'ha limitat a realitzar actuacions que poden definir-se com molt puntuals, actuant únicament en els supòsits més greus de reincidència i sempre a instància dels Agents Rurals o de la Fiscalia".

La querella recorda que Endesa està subjecta a "nombrosa normativa" que l'obliga a "adoptar en l'exercici de la seva activitat les mesures necessàries per a l'evitació dels riscos o danys que el transport de l'energia elèctrica comporta, no només per a les persones sinó també per a la flora, la fauna i, en general, el medi ambient ".



A més, assenyala el fiscal, el Departament d'Agricultura i Medi Natural de la Generalitat va dictar el 2013 una resolució que ordenava als titulars de les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques presentar un projecte d'adaptació dels suports en el termini d'un any.



La companyia va presentar llavors un projecte per emprendre aquestes reformes, però supeditat a la disponibilitat de finançament per part de Ministeri de Medi Ambient, amb la qual cosa, sosté el ministeri públic, incomplia la seva obligació de "mantenir les xarxes elèctriques en condicions tècniques adequades i sense danyar o posar en perill la fauna i el medi ambient en general".

D'aquesta manera, afegeix la querella, el 2018 Endesa "no havia procedit a corregir cap línia o tram sencer de línia elèctrica" que comportés risc d'electrocució i es va limitar a reparar 68 torres que havien estat assenyalades pels Agents Rurals per haver causat la mort de més d'una au. Endesa recorda que només aquest 2021 té previst invertir 4,6 milions d'euros en l'adequació de suports i la instal·lació de dispositius de protecció en diverses línies de Catalunya amb l'objectiu de protegir espècies d'aus protegides i amenaçades.



En l'últim trienni (2018-2020), Endesa ha adequat més de 2.000 suports a tot Catalunya, unes actuacions que, segons explica, realitza seguint una ordre de prioritat tècnica basada en criteris de conservació d'espècies, de manera que es prioritzen aquelles torres que suposen un major risc per a l'avifauna.