La fiscalia recorre l'absolució dels cinc membres de la Sindicatura Electoral del referèndum de l'1-O

La fiscalia provincial de Barcelona ha presentat recurs d'apel·lació contra l'absolució dels cinc membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O, segons ha avançat TV3 i ha confirmat el ministeri públic. Aquest creu que es va produir un error en l'apreciació de la prova, especialment en la documental. També aprecia contradicció entre els fets declarats provats i la decisió final. El jutjat penal número 11 de Barcelona va absoldre els cinc síndics electorals dels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques. La sentència constatava que no s'ha acreditat que els síndics donessin cap instrucció o ordre ni que es tornessin a reunir després de les providències dictades pel Tribunal Constitucional. L'Audiència Provincial de Barcelona revisarà ara la decisió judicial.

Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina, Marc Marsal i Josep Pagès, que estaven acusats de desobediència, usurpació de funcions i malversació per haver desobeït el Tribunal Constitucional, van ser absolts de tots els càrrecs el 15 d'abril. La Fiscalia continua demanant dos anys i nou mesos de presó per a aquests cinc acadèmics, juristes i politòlegs.



La sentència absolutòria argumenta que no està acreditat que "actuessin, es reunissin, tramitessin i realitzessin acords" per al referèndum de l'1-O després que el Tribunal Constitucional els fes un "advertiment exprés", ni que continuessin dictant resolucions o acords com a Sindicatura Electoral.

Matas creu que la fiscalia fa un "paper repressiu"

L'expresident de la Sindicatura Electoral de l'1-O, el catedràtic Jordi Matas, ha criticat el "paper repressiu" de la fiscalia i ha considerat que el recurs presentat contra la seva absolució "no té massa recorregut". En declaracions a Catalunya Ràdio, Matas ha valorat que la sentència absolutòria és "molt contundent" i ha assegurat que aquest recurs no té cap criteri jurídic. Per això, s'ha mostrat sorprès des d'un punt de vista jurídic però no pel que fa a l'actuació recent de la fiscalia, ja que ha afirmat que preveien que aquesta "continua perseguint" la "tasca acadèmica" que van fer els síndics de l'1-O. Matas ha confiat que el recurs no tingui "cap conseqüència jurídica negativa".

Matas ha considerat que la fiscalia veu delicte "on hi ha una responsabilitat acadèmica". Ha afegit que durant el judici, el ministeri públic "no va aportar ni una sola prova" per a les peticions de presó que demanava. Per últim, ha dit que no tenen "cap tipus de confiança" en instàncies judicials com l'Audiència Nacional o el Tribunal Suprem però ha afegit que en la justícia ordinària "encara hi ha jutges que apliquen criteris jurídics, com el que va dictar la sentència absolutòria".