La Fiscalia recorre el permís a Joaquim Forn per sortir de presó per anar a treballar a Mediapro

La Fiscalia de Vigilància Penitenciària ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona contra la decisió de la jutgessa que va avalar aplicar l'article 100.2 del Reglament Penitenciari a l'exconseller d'interior Joaquim Forn amb permisos per sortir de presó per anar a treballar a Mediapro. El fiscal considera que no es reuneixen els requisits necessaris per concedir la mesura a Forn, que va acordar la junta de tractament de la presó de Lledoners (Barcelona) i va avalar la titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5.



El fiscal ha assenyalat que es tracta d'una mesura excepcional, "que requereix que es fonamenti o tingui la seva raó de ser en un programa específic de tractament", com ja ha al·legat el Ministeri Públic davant mesures similars per als altres presos polítics.



Sobre els altres condemnats pel judici del Procés, ha criticat que "a tots ells ja se'ls ha concedit el règim de l'article 100.2 del Reglament Penitenciari, la qual cosa posa en evidència que l'excepcionalitat exigida per l'article 100.2 s'ha convertit en una generalitat".

L'acord de Lledoners, avalat per la jutgessa, permet a Forn sortir de la presó de dilluns a divendres, de 7:30 a 20 hores, per treballar a les oficines de Mediapro, la qual cosa segons el fiscal no està relacionat amb el delicte pel qual va ser condemnat, el de sedició.



També ha apuntat que la condemna per sedició "també té finalitats de retribució i prevenció general i especial, és a dir, d'intimidació al conjunt de la societat i al mateix delinqüent per a dissuadir" que es cometin nous delictes.

Sense programa de tractament

D'altra banda, el fiscal ha demanat que Forn s'aculli a un programa de tractament que tingui "per objecte ensenyar a l'intern a respectar la llei, que només es pot aconseguir allò que es desitja utilitzant els mecanismes legalment establerts".



També ha assenyalat que Forn no ha complert ni una quarta part de la pena que li va imposar el Tribunal Suprem (TS), i ha considerat que l'exconseller no necessita reinserir-se anant a treballar perquè "és una persona plenament inserida en la societat", així que ha vist prioritari que la seva condemna serveixi per "reeducar-lo".



Davant l'argument de la jutgessa, que va assenyalar que no hi ha un programa de reeducació específic per al delicte de sedició, el fiscal ha recordat la legislació penitenciària, i ha considerat que no es concep un pres sense un procés de tractament perquè "tots els penats han de tenir una proposta raonada de grau i un programa individualitzat".