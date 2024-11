Foc Nou supera el 5% d'avals necessaris i confirma la seva candidatura per dirigir ERC

Foc Nou ha superat el llindar del 5% dels avals necessaris per concórrer al Congrés Nacional d'ERC el proper 30 de novembre, en què la militància escollirà la nova direcció del partit. Això vol dir, per tant, que més de 412 militants republicans han donat el seu suport a la, ara sí, candidatura alternativa a les llistes de Militància Decidim, d'Oriol Junqueras, i Nova Esquerra Nacional, amb Xavier Godàs al capdavant.

En la roda de premsa d'aquest dimarts davant la seu nacional de Barcelona, la candidata a la presidència per part de Foc Nou, Helena Solà, no ha especificat el nombre concret d'avals recollits, ja que "encara queden dies per acabar el termini", però ha recordat l'aprovació de personalitats com l'exconsellera Dolors Bassa o l'exalcalde de Lleida Miquel Pueyo. A banda de Solà, el principal nom de Foc Nou és l'exconseller Alfred Bosch, que també va liderar el partit a l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, ha explicat que continuaran reunint suports a través de tres vies habilitades per tenir una assegurança en el cas que alguins siguin considerats nuls. La militància pot pronunciar-se amb signatures físiques, amb certifical digital o vot electrònic amb un enllaç únic.



La "regeneració autèntica" d'ERC

Solà ha expressat la seva "alegria" i "orgull" per haver assolit els avals necessaris tot i no comptar amb la mateixa "estructura i recursos que les dues candidatures oficialistes". Així mateix, ha recordat que són la "regeneració autèntica" perquè, a diferència de Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional, es van "posicionar públicament en contra" de la investidura de Salvador Illa l'estiu passat.



El candidat a la secretaria general d'ERC, l'exconseller Alfred Bosch, ha remarcat que, malgrat formar part de la mateixa "casa", Foc Nou divergeix de la resta de llistes: "No és el mateix activar la independència que aparcar-la", com tampoc ho és "tenir una dona presidenciable en lloc d'un home" o "preparar democràticament" el 'no' a la investidura d'Illa en comptes de mantenir el 'sí'.



Bosch ha reiretat la satisfacció de l'equip per passar el "llistó" que els permetrà "jugar la Champions" i portar el país cap a la "independència i la justícia social". Foc Nou confia en reunir més de 500 suports abans que acabi el termini per avalar les precandidatures al Congrés.



En última instància, el candidat a la vicepresidència de Cohesió i Emancipació Nacional, el regidor a Sabadell Gabriel Fernàndez, ha assegurat que els avals no són vots, ja que els primers són coneguts i els segons, secrets. Per aquest motiu, esperen aconseguir un suport més gran de la militància republicana a finals de mes. "Si guanyem, impulsarem els canvis reglamentaris per millorar la qualitat democràtica del partit i perquè qualsevol militant pugui avalar en un futur totes les candidatures que vulgui", ha conclòs.