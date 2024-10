Helena Solà, de Foc Nou, serà la primera dona que aspirarà a la presidència d'ERC

A mesura que s'acosta el Congrés Nacional d'ERC, programat per al 30 de novembre, les bases republicanes coneixen més detalls de les quatre precandidatures que es postulen per dirigir el partit després dels escàndols relacionats amb l'estructura B. Per a sorpresa de tothom, Foc Nou, caracteritzada per ser molt crítica amb l'anterior executiva, ha presentat l'exportaveu d'ERC a Cerdanyola del Vallès Helena Solà com la primera dona presidenciable de la formació. L'exconseller d'Exteriors Alfred Bosch, que fins ara havia estat la cara visible de la proposta, aspirarà a la secretaria general.

Si al llarg d'aquests dies Militància Decidim, amb Junqueras al capdavant, i Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs, han presentat els seus equips, aquest dissabte s'ha fet públic el conjunt que encapçalarà la candidatura que vol "donar un cop de timó" per "regenerar" el partit.

La persona que optarà a l'única vicepresidència de Cohesió i Emancipació Nacional serà el regidor de Sabadell Grabriel Fernández, mentre que els aspirants a les secretaries generals adjuntes de Drets i Lluita Antirepressiva i d'Estratègia i Coordinació Parlamentària seran Anna Piñol i Jordi Orobitg, respectivament.

L'estructura B d'ERC "no representa" Foc Nou

Si Foc Nou obté els avals necessaris ―uns 400, el 5% del total de les bases republicanes―, ha promès representar els militants que "volen una transformació". Davant la pregunta de si estan oberts a pactar amb d'altres candidatures, Solà ha respost que es volen "centrar" en ells mateixos, que tenen uns "principis", són "transparents" i que no tenen "cadàvers". Cap membre inclòs a la llista de la precandidatura forma part de l'executiva sortint.

En relació amb l'estructura B del partit, les campanyes de desinformació i els atacs de falsa bandera, Solà s'ha mostrat implacable: "ERC és una manera de fer política i d'entendre-la. Hem de treballar per reconvertir el sentiment de vergonya, retornar la dignitat a la formació, la confiança a la militància i l'orgull de pertinença". En aquest sentit, ha afegit que tenen "molt clar" que cal fer feina a escala interna, que cal "posar ordre i fer neteja".

En cas de guanyar, Foc Nou es compromet a dur a terme una investigació exhaustiva per esclarir tota la veritat. La candidata a la presidència d'ERC ha garantit que no es limitaran a una "operació cosmètica" i que, si cal, contractaran una auditoria externa. Considera imprescindible que la militància conegui els fets directament del partit, i no a través dels mitjans de comunicació.

Els acords amb el PSC

A l'inici de la seva intervenció, Solà ha posat de relleu que són els militants que ―majoritàriament― van dir que "no" a investir Salvador Illa. Per aquest motiu, Bosch advertit al PSC que "es prepari" perquè estarà en el seu punt de mira i que, si no compleix els acords, ERC trencarà tota relació amb els socialistes. "Som generosos, però no som babaus", ha asseverat.

Per la seva banda, Solà ha lamentat que ERC cedís "la clau de la caixa" al "president del 155" i ha afirmat que Foc Nou no es conforma amb "les molles", sinó que vol el "pa sencer". Tot i això, ha reconegut que no trencaran cap acord amb el PSC o el PSOE, malgrat que els sembli insuficient, i que treballaran per materialitzar fins al darrer punt.