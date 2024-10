Forcadell revela que ha rebutjat formar part d'una candidatura per liderar ERC "per coherència"

L'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell, ha revelat que ha rebutjat formar part d'una candidatura d'ERC de cara al congrés del 30 de novembre. "En política s'ha de ser coherent. Si dic que els del 2017 han de fer un pas al costat, jo hi estava, per tant també he de fer un pas al costat", ha argumentat en una entrevista a TV3.

Forcadell no ha volgut explicar quina candidatura li va oferir formar-ne part i ha insistit que ho ha rebutjat "per prudència". També s'ha mostrat "molt enfadada" perquè cap de les quatre actuals candidatures no està liderada per una dona.

Forcadell ha assegurat que li va saber greu i li van doldre les declaracions de l'expresident Oriol Junqueras des d'Olesa de Montserrat. D'altra banda, ha avisat que els electors d'ERC tenen una confiança "mínima" amb el PSC, a qui perceben com el partit del 155. I ha recordat que més de 44% va votar en contra de la investidura de Salvador Illa en la consulta interna.

"No hi ha una estructura B"

Tot i admetre que el partit no ha gestionat bé la crisi interna, està convençuda que "no hi ha cap estructura B" sinó contractes per una "campanya paral·lela". S'ha referit als cartells que relacionaven els Maragall amb l'alzheimer com una "cosa horrorosa" i entén que Ernest Maragall hagi deixat el partit.

"El que ha passat a ERC m'ha sabut molt greu. Hi havia moltes persones que de tot allò tampoc en sabíem res. Fa quedar malament al partit i és un partit que no s'ho mereix", ha dit Forcadell.

Preguntada per la situació actual de l'independentisme 7 anys després de l'1-O, Forcadell considera que hi ha "desafecció, desorientació i desil·lusió" en el moviment independentista. I ho atribueix a la repressió però també a la falta d'unitat i les baralles internes. Tot i així, ha assegurat que ella no llença la tovallola per intentar reconstruir la unitat de l'independentisme.

Concretament, sobre l'ANC, creu que no té la transversalitat que tenia l'entitat quan ella la liderava però ha apuntat que està en el camí de recuperar-la.